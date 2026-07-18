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Waldbrände - Trump droht Kanada mit neuen Strafzöllen

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Der Rauch der Waldbrände ist auch in Washington zu sehen
©APA/APA/AFP/KENT NISHIMURA
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US-Präsident Donald Trump hat Kanada wegen der durch Waldbrände verursachten Luftverschmutzung mit neuen Strafzöllen gedroht. "Die Vereinigten Staaten werden unnötigerweise von einer schmutzigen, verschmutzten und gesundheitsschädlichen Luft heimgesucht, deren Qualität eine völlig inakzeptable Gefahr darstellt!", schrieb Trump am Freitag (Ortszeit) in seinem Onlinedienst Truth Social.

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"Das ist grobe Fahrlässigkeit und entwickelt sich zu einem jährlichen Ereignis, das die Vereinigten Staaten Milliarden von Dollar kostet." Die "Kosten dieser Verschmutzung" müssten "zwangsläufig" zu den Zöllen hinzugerechnet werden, die Kanada derzeit zahle, schrieb Trump weiter. Er werde den kanadischen Premierminister Mark Carney anrufen, "um herauszufinden, was sie wegen des Rauchs zu tun gedenken".

Trump warf Kanada vor, seine Wälder "nicht ordnungsgemäß instand zu halten" und es zu versäumen, "grundlegendes Waldmanagement und die Beseitigung von Schutt" vorzunehmen.

Wegen des Rauchs muss möglicherweise das Finale der Fußball-Weltmeisterschaft in East Rutherford bei New York am Sonntag verschoben oder verlegt werden.

Kanadas Katastrophenschutzministerin Eleanor Olszewski sagte, Kanada und die USA stünden in "ständigem Kontakt" und verwies auf ihre "lange Geschichte der Zusammenarbeit im Kampf gegen Waldbrände". Sie fügte hinzu, dass Kanada seit 2020 Milliardensummen in die Nachhaltigkeit der Wälder und die Brandprävention investiert habe. Wie die kanadischen Behörden mitteilten, waren am Samstag noch rund 950 Brände aktiv, die meisten davon nicht unter Kontrolle.

Der gesundheitsgefährdende Waldbrand-Rauch aus Kanada hatte in den vergangenen Tagen US-Millionenstädte wie New York und Chicago erreicht. Am Freitag gaben die Behörden auch in Washington eine Warnung wegen sehr hoher Feinstaubbelastung aus. Die Brände fielen mit einer Hitzewelle zusammen, die sich vom Westen der USA bis an die Ostküste und nach Kanada ausdehnte.

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