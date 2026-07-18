Venezuela holt sich nach Erdbeben Hilfsgelder beim IWF

Die Zahl der offiziell bestätigten Todesopfer liegt inzwischen bei mehr als 5.000. Verletzt wurden demnach 16.740 Menschen. Knapp 18.000 Menschen sollen bei der Katastrophe ihr Zuhause verloren haben. Hunderte Gebäude wurden beschädigt oder komplett zerstört. Rodríguez dankte IWF-Chefin Kristalina Georgiewa für ihre Unterstützung sowie allen Institutionen, die diesen Schritt ermöglicht hätten.

Das ölreiche, aber von einer jahrelangen Wirtschafts- und Staatskrise hart getroffene Venezuela und der Internationale Währungsfonds mit Sitz in Washington hatten ihre Beziehungen im April nach siebenjähriger Pause wieder offiziell aufgenommen. Die Beziehungen waren auf Eis gelegt, nachdem der IWF 2019 – im Gefolge der USA, der EU- und anderer Länder – nach einer weder freien noch fairen Wahl die Oppositionsregierung unter Juan Guaidó als legitime Regierung Venezuelas anerkannt hatte, und nicht mehr die links-autoritäre unter Machthaber Nicolás Maduro.

Maduro wurde nach fast 13 Jahren an der Macht im Jänner durch einen Kommandoeinsatz des US-Militärs gestürzt und in die USA gebracht. Dort soll ihm der Prozess wegen seiner Politik in Sachen Drogenschmuggel gemacht werden, durch die sich Washington geschädigt sieht. Danach anerkannten die USA und andere Staaten die Interimsregierung unter Rodríguez und auch eine Wiederannäherung an den IWF folgte. Trotzdem verkündete die venezolanische Regierung danach, dass sie vorerst keine IWF-Kredite in Anspruch nehmen wolle. Rodríguez Regierung steht quasi unter US-Kuratel und sieht sich in fundamentalen Fragen etwa der Wirtschaftspolitik gezwungen, dem Diktat aus Washington zu folgen.

Erst Mitte Mai - noch vor den Erdbeben - kündigte Venezuela einen umfassenden Prozess zur Umstrukturierung seiner Auslandsschulden an. Der seit 2017 zahlungsunfähige venezolanische Staat ist im Ausland mit rund 170 Milliarden US-Dollar verschuldet, was aktuell rund 145 Milliarden Euro entspricht. Die jährliche Wirtschaftsleistung des Landes lag einer IWF-Schätzung zufolge zuletzt bei rund 110 Milliarden US-Dollar.