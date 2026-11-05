Hubble verliert an Höhe, die NASA bittet private Raumfahrtfirmen um Hilfe

Ohne Eingriff wird das Weltraumteleskop Hubble nach heutigen Berechnungen der NASA in den Jahren 2033 bis 2034 in die Erdatmosphäre eintreten. Eine Mission, die das verhindern oder zumindest steuern soll, müsste deshalb spätestens 2032 stattfinden. Das schreibt die US-Raumfahrtbehörde in einer Mitteilung zu einer Anfrage an die Industrie, die sie am 29. Oktober veröffentlicht hat. Hubble hat keinen eigenen Antrieb und verliert durch die Reibung mit der dünnen oberen Atmosphäre stetig an Höhe.

Gesucht werden Ideen für drei Möglichkeiten: eine Mission, die das Teleskop in eine höhere Umlaufbahn hebt und so seine wissenschaftliche Lebensdauer verlängert, eine Wartung, die seine Fähigkeiten verbessert, und ein sicherer, kontrollierter Wiedereintritt oder eine Entsorgung im Orbit am Ende der Mission. Firmen können ihre Antworten bis 30. November einreichen. Ein Auftrag ist mit der Anfrage noch nicht verbunden, es handelt sich um eine Marktsondierung.