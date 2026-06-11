Französischer Sänger Bruel der Vergewaltigung beschuldigt

Die Staatsanwaltschaft hatte im Vorfeld auch gefordert, dass Bruel in Untersuchungshaft genommen wird. Diesem Antrag kam der Richter nach Angaben einer Anwältin des Sängers nicht nach. Bruel bleibe unter Aufsicht der Justiz auf freiem Fuß.

Der 67-Jährige weist alle Vorwürfe zurück. Er "habe niemals eine Frau gezwungen", erklärte Bruel im vergangenen Monat auf Instagram. Zugleich sagte er alle bis September geplanten Konzerte ab.