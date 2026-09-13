ABO

Papermoon-Mitgründer Christof Straub gestorben

Subressort
News
Aktualisiert
Lesezeit
2 min
Christof Straub hier mit seiner Tochter Zoë
©APA/FLORIAN WIESER
  1. home
  2. Aktuell
  3. News
Der Wiener Musiker und Songwriter Christof Straub ist laut mehreren Medienberichten am Sonntag im Alter von 57 Jahren gestorben. Der Vater von Zoë Straub - ihres Zeichens u.a. als Teilnehmerin beim Eurovision Song Contest (ESC) 2016 ebenso musikalisch bewandert - gründete Anfang der 1990er-Jahre zusammen mit Edina Thalhammer das in Österreich über Jahre hinweg erfolgreiche Popduo namens Papermoon.

von

News auf Google bevorzugen

Mit "Tell Me A Poem" landete man gleich mit dem Debüt einen veritablen Hit. Es folgten weitere Alben und etwa im Jahr 2006 der Amadeus Austrian Music Award für den Release "True Love". Zum 20-jährigen Band-Jubiläum legte man das neunte Studioalbum ("Wake!") vor. Drei Jahre später setzte Straub einen Schlussstrich unter Papermoon.

Der am 27. August 1969 in Wien geborene Musiker und Songschreiber war auch rund um den ESC aktiv. Er wählte etwa Österreichs 2017-Starter Nathan Trent mit aus. Außerdem gründete er die Firma Global Rockstar und zeichnete in Kooperation mit der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt von San Marino für die Auswahl der Kandidaten verantwortlich. Auch als Förderer von Jungmusikern, wie dem Salzburger Sänger Chris Steger und natürlich seiner Tochter Zoë, machte sich Straub verdient.

"Mit seiner Musik und seiner Kunst hat er nicht nur unser Leben bereichert, sondern das Leben vieler Tausender Menschen berührt und ihnen Freude, Inspiration und unvergessliche Momente geschenkt. Christof wird in unserer Erinnerung weiterleben. Seine Musik wird uns weiterhin begleiten", heißt es in einer Mitteilung seiner Familie laut dem "Kurier" (online).

WIEN - ÖSTERREICH: FOTO: APA/FLORIAN WIESER

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Unermüdlicher Campino war mit den Toten Hosen schön laut
Menschen
Die Toten Hosen rockten mit Vicky Leandros in Wien
Breisachs Apokalypse
News
Visualisierte Klangwolke brachte Linz den Weltuntergang
Medienminister Babler (l.), ORF-Chefin Thurnher und ihr Nachfolger Pig
Politik
Vorstand statt General: Anregungen für ORF-Gesamtreform
Hubert von Goisern tourt mit der Lungau Big Band
News
Hubert von Goisern erweitert Tour 2027 um weitere Tour
Eine Wiener Institution: Das Chelsea
News
Wiener Szeneclub Chelsea feiert 40er mit Konzertreihe
Der dritte Roman von Luca Kieser
News
V-Mann an der Uni: Luca Kiesers "Simsalabim, Simon Brenner"
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER