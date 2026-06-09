"Ein wunderbarer Mensch": Michael J. Fox ist 65

Fox sei "großzügig, unterstützend, offen, einfach ein wunderbarer Mensch", sagte Ford anschließend im Interview der "Vanity Fair". "Ich habe mehr Spaß bei der Arbeit als je zuvor", so Fox. "Ich nutze die Energie, die ich habe, so weit aus, wie ich kann. Ich habe das Gefühl, ich muss das einfach machen. Ich will bei allem dabei sein. Ich will aktiv sein, weiter arbeiten, meine Partnerschaften erhalten, meine engen Freunde und meine Zeit mit meiner Familie genießen. Und es ist gut, es ist so viel besser, als es sein könnte."

Seit 1988 ist Fox mit der Schauspielerin Tracy Pollan verheiratet, das Paar hat vier erwachsene Kinder. "Als Vater, Ehemann und Freund gibt es viel, was ich noch machen möchte", sagt er.

Geboren wurde Fox am 9. Juni 1961 im kanadischen Edmonton. Er wuchs mit drei Schwestern und zwei Brüdern auf. Sein Vater arbeitete für die kanadische Armee und die Familie zog häufig um. Schon als Teenager spielte Fox in ersten Fernsehfilmen mit, erst in Kanada, dann ging er nach Los Angeles.

Zum Publikumsliebling wurde er schließlich in den 1980er-Jahren mit der Comedy-Serie "Family Ties". Weil es in der Schauspielgewerkschaft schon ein Mitglied namens Michael Fox gab, nannte sich Fox Michael J. Fox - dabei lautet sein zweiter Name eigentlich Andrew.

Der Sprung zum Kinostar gelang ihm mit der von Star-Regisseur Steven Spielberg produzierten Science-Fiction-Trilogie "Zurück in die Zukunft". Schonder erste Teil, in dem Fox alias Marty McFly auch sein Talent alsGitarrist und Skateboard-Fahrer unter Beweis stellt, feierte riesige Erfolge. Es folgten weitere Hollywood-Filme und die Erfolgsserie "Chaos City".

Aber Anfang der 1990er-Jahre bekommt Fox seine Parkinson-Diagnose. Einige Jahre später kann er die Symptome nicht mehr verstecken - und entscheidet sich dafür, damit an die Öffentlichkeit zu gehen.

Mit diesem Schritt gibt er der Krankheit ein bekanntes Gesicht - und verschreibt sich seitdem auch dem Kampf gegen die Krankheit. Mit einer Stiftung sammelt Fox Hunderte Millionen Dollar für die Forschung. Das renommierte Stockholmer Karolinska-Institut verlieh ihm dafür 2010 die medizinische Ehrendoktorwürde, 2025 erhielt er vom damaligen US-Präsidenten Joe Biden die Freiheitsmedaille.

Auch für seine schauspielerischen Erfolge bekam Fox, der bereits zahlreiche autobiografische Bücher veröffentlicht hat, viele Auszeichnungen - unter anderem einen Stern auf dem "Walk of Fame" in Hollywood. Seit seiner Parkinson-Diagnose hat Fox schon mehrfach seinen Rückzug von der Schauspielerei angekündigt, sich dann aber doch immer wieder dagegen entschieden. "Die Schauspielerei ist so eine persönliche Sache - wenn man das Gefühl hat, das tun zu wollen, dann ist das keine Arbeit."