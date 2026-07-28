Ariana Grande reicht Klage gegen unbekannte Hacker ein

Laut "Hollywood Reporter" waren Hits wie "Fantasize", "That Bitch is Mine" und "White Tee" betroffen. Laut der Klageschrift zielen ihre Anwälte auf nicht namentlich genannte Personen, die sich Zugang zu privaten Konten von Produzenten und Fotografen verschafft haben sollen, mit denen die Musikerin eng zusammenarbeitete.

Im April hatte die Sängerin ihr neues Album "Petal" (auf Deutsch: Blütenblatt) angekündigt. Ihr achtes Studioalbum soll am 31. Juli auf den Markt kommen. Grande machte zuletzt vor allem als Schauspielerin in dem zweiteiligen Filmmusical "Wicked" in der Rolle der Hexe Glinda von sich reden.