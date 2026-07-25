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Katy Perry wütend auf Weißes Haus: Song in Kriegs-Clip

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Katy Perry: Meine Musik ist nicht zur Kriegsverherrlichung da
©APA/APA/AFP/Getty (Archiv)/THEO WARGO
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Das Weiße Haus hat mit der Unterlegung eines TikTok-Clips mit einem Song von Katy Perry den Superstar verärgert. Die US-Sängerin schrieb auf der Plattform X, sie sei entsetzt und wütend darüber, dass ihr Lied "Firework" als Hintergrundmusik für Aufnahmen von Militärschlägen verwendet worden sei. "Ich habe dem nicht zugestimmt, ich wurde nicht gefragt, und ich billige das absolut nicht." Ihre Musik sei dazu da, um Menschen zusammenzubringen – nicht, um Krieg zu verherrlichen.

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Auf dem TikTok-Account des Weißen Hauses zeigt der Clip Aufnahmen einer Explosion unterlegt mit einer Sequenz des Popsongs. Dazu schrieb das Weiße Haus: "Der Iran ist gewarnt worden."

Perry schrieb in ihrem X-Post, sie habe das Lied als Hymne der Hoffnung, Heilung und der inneren Stärke für Menschen, die ihre dunkelsten persönlichen Momente erleben, geschrieben. Es sei ein völliger Verrat an allem, wofür das Lied stehe, kritisierte die 41-Jährige das Vorgehen des Weißen Hauses.

Die US-Regierung hatte in der Vergangenheit bereits mehrfach Kritik von Musikern auf sich gezogen, nachdem deren Musik für Social-Media-Clips genutzt worden war. Im vergangenen Dezember hatte das Weiße Haus ein Video, in dem die Festnahme von Migranten gezeigt wird, mit einem Song von Sabrina Carpenter hinterlegt. Die Sängerin zeigte sich verärgert und bezeichnete den Clip als "bösartig und widerwärtig".

NEW YORK, NEW YORK - JUNE 08: Katy Perry attends "Katy Perry: The Lifetimes Tour" Premiere during the 2026 Tribeca Festival at BMCC Theater on June 08, 2026 in New York City. Theo Wargo/Getty Images for Tribeca Festival/AFP (Photo by Theo Wargo / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

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