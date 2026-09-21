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"Die Schöne und das Biest": Das Wiener Duo steht bereit

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Dominik Hees als Biest im Disney-Musicalhit am Raimund Theater
©APA, TOBIAS STEINMAURER
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Die Schöne steht in den Startlöchern, das Biest auf den Fersen: Am Freitag hebt sich der Vorhang für den Disney-Musicalhit "Die Schöne und das Biest" im Wiener Raimund Theater. Bevor es offiziell so weit ist, präsentierten sich nun erstmals die beiden Hauptdarsteller Marlene Jubelius und Dominik Hees im kompletten Outfit den Medien. Fest steht: Das speziesübergreifende Liebespaar ist bereit für seinen Einsatz. Die einstündige Prothesenverwandlung von Hees ins Biest sitzt.

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Die Geschichte der beiden ist dabei bekannt: Der Prinz, von einer Hexe in ein Biest verwandelt, ist auf der verzweifelten Suche nach einer echten Liebe, um den Zauber zu brechen. Die kluge Belle ist alles andere als erfreut, sich im Schloss des Biests als Gefangene wiederzufinden. Geplagt von der Sorge um ihren Vater, muss sie sich nun auch noch mit den mürrischen Launen eines Biests abgeben, das im Gewinn von Belles Liebe seine letzte Chance sieht. Ein Trost sind ihr die Dienerschaft des Hauses, die von der Hexe in Gegenstände verwandelt wurde: ein Kerzenständer, eine Teekanne, ein Tässchen etc.

Das Broadwaymusical nach dem oscargekrönten Disney-Film (1991) gilt dabei als eine der am längsten gespielten Produktionen überhaupt. Uraufgeführt 1994, sahen bisher über 38 Millionen Menschen in mehr als 17 Ländern das Stück mit Musik vom achtfachen Oscarpreisträger Alan Menken. Auch bei der Wien-Premiere am Freitag handelt es sich in gewissem Sinne um eine Rückkehr, war das Werk doch bereits von 1995 bis 1997 im Raimund Theater zu sehen - auch damals schon unter Regie von Matt West. Der US-Theatermacher zeichnet nun abermals für die Neuinszenierung verantwortlich.

(S E R V I C E - "Die Schöne und das Biest" von Alan Menken und Linda Woolverton/Howard Ashman/Tim Rice im Raimund Theater, Wallgasse 18-20, 1060 Wien. Regie: Matt West, Bühne: Stanley A. Meyer, Kostüm: Ann Hould-Ward. Mit Marlene Jubelius - Belle, Dominik Hees - Das Biest, Roy Goldman - Gaston, Simon Stockinger - Lumière, Wietske von Tongeren - Madame Pottine, Mathias Schlung - Herr von Unruh, Linus Al Baroffio - Lefou, Oliver Huether - Maurice, Jana Stelley - Madame de L'Amour, Birgit Arquin - Babette, u.a. . www.musicalvienna.at/de/spielplan/100050/DIE-SCHOeNE-UND-DAS-BIEST )

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