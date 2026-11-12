Deutsche Moderatorin Sarah Kuttner beginnt Chemotherapie

Kuttner ("Mama & Sam", "Kurt") postete auch Fotos von einem Portkatheter und Infusionsbeuteln, dazu schrieb sie: "O'zapft is!" Sie hatte angekündigt, regelmäßige Updates zu geben für Leute, die auch Angst hätten, denn sie selbst habe es toll gefunden, solche Videos zu schauen. In den Kommentaren zu ihrem ersten Video wünschten ihr Menschen viel Kraft oder erzählten von ihren eigenen Erfahrungen mit Krebstherapien.

Kuttner hatte die Diagnose vor einigen Wochen öffentlich gemacht. In ihrem Podcast "Das kleine Fernsehballett" erzählte sie vor einer Woche, dass sie sich einer auf viereinhalb Monate angesetzten Chemotherapie unterziehen muss.