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Deutsche Moderatorin Sarah Kuttner beginnt Chemotherapie

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++ ARCHIVBILD ++ "Chemobeutel alle leer", sagte Moderatorin nach erster Therapie
©APA, dpa, Fabian Sommer
Die deutsche Autorin und Moderatorin Sarah Kuttner hat ihre Chemotherapie gegen Brustkrebs begonnen. "Chemobeutel alle leer" und "jetzt ab nach Hause", sagte sie in einem am Mittwoch auf Instagram veröffentlichten Video. Sie berichtete, dass es ihr nach den ersten Stunden noch gut ging. Ihr sei klar, dass sich das im Laufe der Therapie vermutlich ändern werde. Die 47-Jährige hatte angekündigt, die Zeit mit einem Videotagebuch begleiten zu wollen.

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Kuttner ("Mama & Sam", "Kurt") postete auch Fotos von einem Portkatheter und Infusionsbeuteln, dazu schrieb sie: "O'zapft is!" Sie hatte angekündigt, regelmäßige Updates zu geben für Leute, die auch Angst hätten, denn sie selbst habe es toll gefunden, solche Videos zu schauen. In den Kommentaren zu ihrem ersten Video wünschten ihr Menschen viel Kraft oder erzählten von ihren eigenen Erfahrungen mit Krebstherapien.

Kuttner hatte die Diagnose vor einigen Wochen öffentlich gemacht. In ihrem Podcast "Das kleine Fernsehballett" erzählte sie vor einer Woche, dass sie sich einer auf viereinhalb Monate angesetzten Chemotherapie unterziehen muss.

ARCHIV - 07.09.2022, Berlin: Sarah Kuttner, Autorin, bei der Weltpremiere des Films "Lieber Kurt". (zu dpa: «Kuttner will ihre Chemotherapie mit Video-Tagebuch begleiten») Foto: Fabian Sommer/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

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