Neue Methode könnte Vergewaltigungsdroge GHB länger nachweisen

GHB ist vor allem in Bars und Clubs gefürchtet. Die Droge kann als K.o.-Tropfen zum Beispiel über Drinks heimlich verabreicht werden, um Opfer zu betäuben und sich dann an ihnen zu vergehen. Die Betroffenen haben oft Erinnerungslücken und können nur vermuten, dass ihnen die Droge verabreicht wurde. Doch GHB ist nicht lange nachweisbar: "Im Blut beträgt das übliche Nachweisfenster etwa sechs Stunden, im Urin rund zwölf Stunden", erklärten die Forscher vom Institut für Rechtsmedizin zum aktuellen Stand.

Die neue Biomarker-Methode könne nun "Hinweise auf eine frühere Einnahme liefern, selbst wenn GHB mit herkömmlichen Verfahren nicht mehr nachweisbar ist", erklärte die Universität weiter. Bei dem Biomarker handle es sich um eine Verbindung von GHB mit einem Zucker (GHB-Pentose). "Anders als GHB selbst bleibt dieser Biomarker nach einer Einnahme länger im Urin nachweisbar."

Für die Studie wurden den Angaben zufolge 2.414 anonymisierte Urinproben aus rechtsmedizinischen Fällen der Jahre 2024 bis 2026 untersucht.