Einsamkeit fördert Alkoholismus

Bereits 2025 haben Wissenschafter der TU München im "International Journal of Mental Health and Addiction" (DOI: 10.1007/s11469-023-01121-y) eine wissenschaftliche Untersuchung zum Einfluss von Einsamkeit auf den Alkoholkonsum veröffentlicht. Das Gefühl der Einsamkeit sei bei beiden Geschlechtern mit einem erhöhten Gebrauch von Alkohol verbunden, stellten sie fest.

"Bei Männern ist Einsamkeit zudem damit assoziiert, dass sie häufiger die Schwelle zum riskanten Alkoholkonsum überschreiten (33 Prozent höheres Risiko). Bei Frauen ist Einsamkeit hingegen damit verbunden, dass sie diese Schwelle seltener überschreiten (um 24 Prozent geringeres Risiko)", hieß es dazu im Deutschen Ärzteblatt.

Diese Beobachtungen wurden jetzt von einem US-Wissenschafterteam um Kay Tye vom "Salk Institute for Biological Studies" (La Jolla/Kalifornien) an Mäusen experimentell bestätigt (Nature Neuroscience; DOI: 10.1038/s41593-026-02413-x). Die Tiere waren zunächst mit anderen Mäusen in einem Käfig gehalten worden. Dann wurden sie in Einzelkäfigen untergebracht.

"Den Mäusen wurde - unabhängig ob bei Einzel- oder Gruppenhaltung - täglich eine Stunde lang die Gelegenheit gegeben, aus einer Flasche Wasser oder alternativ aus einer anderen Flasche Flüssigkeit mit 15-prozentigem Alkohol zu trinken. Nach dem Umzug in den Einzelkäfig kam es bei den männlichen Mäusen schrittweise zu einem Anstieg des Alkoholkonsums, während weibliche Mäuse ihn reduzierten", schrieb die deutsche Ärztezeitung.

Im Gehirn, so die Analysen, verstärkten sich bei den männlichen Mäusen gewisse Nervenbahnen, die etwas mit der Bewertung von gespeicherten Erfahrungen zu tun haben. Bei den weiblichen Mäusen kam es zu einer Abschwächung. "Dies war bei den männlichen Tieren mit einem vermehrten und bei den weiblichen Tieren mit einem verminderten Alkoholkonsum verbunden", so das Deutsche Ärzteblatt.

Dies ließ sich schließlich auch in optogenetischen Experimenten nachvollziehen: Stimulierten die Wissenschafter die Nervenbahnen bei männlichen Mäusen, tranken sie mehr Alkohol, auch wenn sie nicht einsam gehalten wurden. Umgekehrt führte eine Blockade auch bei Tieren im Einzelkäfig nicht zu mehr Alkoholkonsum.

Service: https://doi.org/10.1038/s41593-026-02413-x ; https://doi.org/10.1007/s11469-023-01121-y