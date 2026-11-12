Gesunde Kinderernährung: Worauf es ankommt

Konkret heißt das: Ungesunde Ernährung schwächt das Immunsystem. Infektionen können nicht mehr so gut abgewehrt werden. Auch die körperliche und geistige Leistungsfähigkeit lässt nach.

Für das Wachstum brauchen Kinder Eiweiß. Es hilft, dass sich die Muskulatur und die Körper- und Organzellen gut entwickeln, erklärt die Ernährungsexpertin Rebecca Kunz. Neben Fleisch, Fisch, Eiern und Milchprodukten enthalten viele pflanzliche Nahrungsmittel Eiweiß. "Zwei Drittel des Eiweißbedarfs sollten aus pflanzlichen Quellen stammen", sagt Kunz.

Achten Sie darauf, dass jede Mahlzeit eine hochwertige Eiweißquelle enthält. Das sind zum Beispiel Linsen, Erbsen oder Bohnen, die sich in einer Suppe oder auch in einem Brotaufstrich befinden können. Ebenfalls gut: dunkelgrünes Gemüse wie Grünkohl und Brokkoli, Nüsse, Samenkörner, generell Vollkornprodukte.

Kalzium und Vitamin D sind für die Entwicklung von Knochen und Zähnen wichtig. Kalzium findet sich in Milchprodukten und grünem Gemüse, Vitamin D in Fischen wie Hering, Makrele und Lachs. Ein Mangel an Eisen macht schlapp und müde. Vor allem Mädchen brauchen viel Eisen, wenn sie ihre Periode bekommen. Weil Fleisch Eisen enthält, empfiehlt Kinderarzt Koletzko ein- bis zweimal pro Woche eine Portion Fleisch. "Natürlich können sich Kinder aber auch vegetarisch ernähren." Eine rein vegane Ernährung für Kinder sieht der Experte dagegen kritisch.

Das deutsche Netzwerk "Gesund ins Leben" sieht das ähnlich. "Grundsätzlich steigt das Risiko für eine unzureichende Nährstoffversorgung umso stärker, je mehr Lebensmittelgruppen aus der Ernährung ausgeschlossen werden", erklärt das Netzwerk. Vor allem Vitamin B12 ist demnach bei veganer Ernährung kritisch, aber auch Kalzium, Vitamin B2 und Selen.

Die Expertinnen und Experten raten Eltern, die ihr Kleinkind vegan ernähren wollen, sich auf jeden Fall eingehend beraten zu lassen. Außerdem sollten regelmäßig die kindlichen Blutwerte überprüft und fehlende Nährstoffe durch Nahrungsergänzungsmittel zugeführt werden. Pflanzliche Eisenlieferanten sind zum Beispiel Samen wie Kürbiskerne, Sesam oder Leinsamen. Auch Nüsse wie Pistazien, Mandeln und Haselnüsse sind gute Eisenquellen. Damit das Eisen besser vom Körper aufgenommen werden kann, gleichzeitig Vitamin C zu sich nehmen - zum Beispiel durch ein Stückchen Obst.

Vor allem kleine Kinder lieben es süß. Das ist angeboren und hat mit der Entwicklungsgeschichte des Menschen zu tun, erklärt Koletzko: "Süße Lebensmittel waren reich an Energie und sie waren nicht verdorben. Wenn Bakterien Lebensmittel verderben, werden sie sauer. Also war Süßes vergleichsweise sicher."

Heute dagegen ist Zucker ein großes Problem in der westlichen Ernährung. Dabei geht es nicht nur um Süßigkeiten, sondern auch um den versteckten Zucker, etwa in Fertigprodukten. "In 100 Gramm einer Tiefkühlpizza stecken zum Beispiel im Mittel viereinhalb Stück Würfelzucker", so Koletzko. Zucker als Zutat versteckt sich hinter vielen Begriffen. Dextrose, Laktose, Fructosesirup und Agavendicksaft sind nur einige davon. "Es gibt über 70 verschiedene Begriffe", sagt Ernährungsberaterin Kunz. "Man kann sich merken: Alles, was mit -ose endet, ist auf jeden Fall eine Art von Zucker."