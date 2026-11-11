COP31 - Guterres: Fossile Energien müssen Weg der Dinosaurier gehen

Die Strategie dieser Lobby sei einfach: "Verdreht die wissenschaftlichen Fakten, haltet die Politik auf, verzögert das Handeln, verschleppt die Übernahme von Verantwortung", sagte Guterres weiter. Diese Lobby "tötet den Planeten". Damit müsse nun Schluss sein. Alle Staaten müssten beim Kampf gegen die Erderwärmung zusammenarbeiten.

"Wir kämpfen für unser Leben und die Zukunft unserer Kinder", betonte der UNO-Generalsekretär auf der letzten Klimakonferenz seiner Amtszeit. Er forderte daher beim Klimaschutz deutlich mehr Tempo. Zwar sei ein Überschreiten der 1,5-Grad-Marke nicht mehr zu vermeiden, doch aus wissenschaftlicher Sicht sei dies kein Grund aufzugeben. "Die Wissenschaft ruft uns vielmehr auf, härter zu kämpfen."

Guterres kritisierte, bisher seien die Treibhausgasemissionen immer weiter gestiegen, 2025 auf ein neues Allzeit-Hoch. Künftig müssten sie "jedoch jedes Jahr um etwa sechs Prozent sinken". Die bisherigen nationalen Zusagen erreichten jedoch nur etwa ein Drittel davon. Selbst aber wenn diese alle vollständig umgesetzt würden, "würde die Welt bis Ende des Jahrhunderts bei einer Erwärmung um mehr als 2,5 Grad landen", verglichen mit dem vorindustriellen Niveau. Damit würden bereits gefährliche und unumkehrbare Kipppunkte überschritten.

"Die Uhr läuft ab", warnte der UNO-Generalsekretär, "der Klimawandel läuft uns davon". Allen sei dies bekannt. Darum müsse jetzt gehandelt werden. Fortschritte, wie das exponentielle Wachstum erneuerbarer Energien zeigten, dass dies möglich sei. Notwendig sei dafür jedoch auch ein neuer Klima-Gerechtigkeitspakt, um diejenigen zu unterstützen, die sich Klimaschutz und Anpassung an Klimafolgen nicht leisten können.

Guterres erinnerte dabei an das Versprechen der Industriestaaten, den Ländern des globalen Südens bis 2035 jährlich mindestens 300 Milliarden Dollar zur Verfügung zu stellen und die Mittel für die Klimaanpassung zu verdreifachen. Beiträge forderte er zudem vor allem von denjenigen, die bisher von der fossilen Energiewirtschaft profitierten, etwa durch eine Besteuerung ihrer Gewinne.

Keine neuen Ziele, sondern "eine konsequente Umsetzung des Pariser Klimaabkommens" soll bei der diesjährigen UNO-Klimakonferenz COP31 in Antalya das Ergebnis sein. Das hielt Österreichs Umweltminister Norbert Totschnig (ÖVP) am Dienstag in einem Hintergrundgespräch in Wien noch einmal fest. Kommende Woche, wenn er in der Türkei eintrifft und die Verhandlungen auf politischer Ebene weitergehen, wird die Klimafinanzierung dabei erneut für hitzige Debatten sorgen.

Was Österreichs Beitrag bei der COP31 betrifft, das bei den Klimakonferenzen als Teil der EU agiert, so werde man gemeinsam mit Spanien auf die Staaten der Karibik und Lateinamerikas zugehen. Laut Totschnig werde es neben der Diskussion, wie das neue Klimafinanzierungsziel umgesetzt werden soll, auch um einen erleichterten Zugang zu diesen Geldern gehen. Vorgesehen ist bekanntlich, dass ab 2035 jährlich mindestens 300 Milliarden US-Dollar für Entwicklungsländer mobilisiert werden sollen, damit diese Maßnahmen zur Eindämmung des Klimawandels und zur Anpassung an dessen Folgen setzen können. Jedoch hätten gerade die kleineren dieser Staaten oder auch Inselstaaten Probleme bei der Antragstellung, damit sie diese Gelder überhaupt erhalten. Hier soll die COP31 Abhilfe schaffen.

Es werde natürlich aber auch global um Fortschritte bei der Emissionsminderung und der Klimawandel-Anpassung gehen, hielt Totschnig fest - und nicht zuletzt um den schrittweisen Abschied von den fossilen Energieträgern, ein Bekenntnis, das es bei der COP30 nicht in die Cover Decision, den abschließenden Beschlusstext, geschafft hat. Ein Ziel sei es, dass es diesmal gelingen solle, aber "das wird bestimmt nicht leicht", ist sich der Bundesminister der Schwierigkeit der Umsetzung klar.

Beim Themenkomplex Ozeane, wo dies ebenfalls geplant ist, könnten die Erfolgsaussichten wohl besser sein. "Weltmeere sind ein zentraler Regulator des Weltklimas", so Totschnig, und das Thema Meere wäre global zu betrachten, sagte Totschnig, der hier unter anderem auf die Ernährungssicherheit hinwies, die auch Binnenländer betreffen würde.