Mikroplastik im Blut von Tapiren und Ameisenbären nachgewiesen

Besonders bemerkenswert war der Nachweis im Pantanal. In dem größten Feuchtgebiet der Erde und einer der artenreichsten Regionen weltweit fanden die Wissenschafter Mikroplastik im Blut aller untersuchten Tiere, obwohl diese mehr als 65 Kilometer von der nächsten Bebauung und mehr als 112 Kilometer von der nächsten Abfallentsorgungsanlage entfernt lebten.

Für die Studie untersuchten die Forscher zwischen Februar 2021 und November 2022 Blutproben von 26 Flachlandtapiren () und 21 Großen Ameisenbären (). Die Tiere stammten aus dem Abholzungsgebiet am südlichen Rand des Amazonasgebiets, aus dem Cerrado - Brasiliens Feuchtsavannen im Südosten - und aus dem Pantanal. Mit Hilfe von GPS-Daten verfolgten die Wissenschafter die Bewegungen der Tiere und verglichen deren Lebensräume mit den gemessenen Mikroplastikmengen.

Die Forscher stellten fest, dass die Mikroplastikbelastung mit dem menschlichen Einfluss auf die Lebensräume der Tiere zusammenhing. Je näher die Tiere an Bebauung und Abfallentsorgungsanlagen lebten, desto höher waren tendenziell die gemessenen Werte. Auch in abgelegene Regionen könnten die Partikel über Luft und Gewässer gelangen, heißt es.

Mikroplastik ist längst nicht mehr nur ein Problem der Meere. Die winzigen Kunststoffteilchen wurden unter anderem bereits in Ackerböden, auf Berggipfeln, in entlegenen Wäldern, Gletschern und Flussauen nachgewiesen. Sie gelangen über verschiedene Wege in die Umwelt: Flüsse transportieren Plastik in Überschwemmungsgebiete, in der Landwirtschaft können Folien und verunreinigter Kompost zur Belastung beitragen.

Auch über die Atmosphäre werden die Partikel verbreitet und können sich weit entfernt von menschlichen Siedlungen ablagern. Welche Auswirkungen die Mikro- und Nanopartikel auf Ökosysteme und die menschliche Gesundheit haben, ist bisher nicht abschließend geklärt.

(Service: Link zur Studie: https://dpaq.de/P4Ta9Lf)