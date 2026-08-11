ABO

Brad Pitt war sieben Jahre "trocken"

Subressort
Schlagzeilen
Aktualisiert
Lesezeit
2 min
Brad Pitt konsumiert nach Jahren Pause wieder Alkohol
©APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/DAVID RAMOS
  1. home
  2. Aktuell
  3. Schlagzeilen
Oscar-Preisträger Brad Pitt trinkt nach jahrelanger Abstinenz wieder Alkohol. "Ich war sieben Jahre lang trocken. Und dann bin ich wieder rückfällig geworden", sagte er im Interview mit dem Magazin "Esquire" und fügte hinzu: "Auf etwas gemäßigtere Weise. Ich bin ein paar Mal übermütig geworden, habe dann aber gemerkt: "Ja, nee, das tut mir nicht gut." Nicht in großen Mengen."

von

Pitt hatte im vergangenen Jahr von seiner Zeit bei den Anonymen Alkoholikern berichtet. "Ich war so ziemlich am Boden, auf den Knien. Ich war wirklich offen. Ich habe alles ausprobiert, was man mir angeboten hat", sagte Pitt im Podcast "Armchair Expert with Dax Shepard".

Im Interview mit der US-Zeitschrift "GQ Style" hatte der Schauspieler im Jahr 2017 nach der Trennung von Angelina Jolie gesagt, dass er in Therapie sei und von Alkohol Abstand halte. Er habe vorher zu viel getrunken und viele der Probleme selbst verschuldet.

In dem Interview nun gab der 62-Jährige zu, in seinem Leben für eine kurze Zeit Selbstmordgedanken gehabt zu haben, obwohl er eigentlich ein absoluter Optimist sei. "In dieser kurzen Phase dachte ich einfach – ich konnte einfach keinen Ausweg sehen." Der Schmerz sei erdrückend gewesen. "Ich hatte aber nicht vor, es tatsächlich zu tun."

(S E R V I C E - Sie sind in einer verzweifelten Lebenssituation und brauchen Hilfe? Sprechen Sie mit anderen Menschen darüber. Hilfsangebote für Personen mit Suizidgedanken und deren Angehörige bietet das Suizidpräventionsportal des Gesundheitsministeriums. Unter www.suizid-praevention.gv.at finden sich Kontaktdaten von Hilfseinrichtungen in Österreich. Der Telefonseelsorge-Notruf ist rund um die Uhr und kostenfrei unter 142 zu erreichen. Infos für Jugendliche gibt es unter www.bittelebe.at )

INGLEWOOD, CALIFORNIA - JULY 10: Penelope Cruz and Brad Pitt attend the FIFA World Cup 2026 Quarter Final match between Spain and Belgium at Los Angeles Stadium on July 10, 2026 in Inglewood, California. David Ramos/Getty Images/AFP (Photo by David Ramos / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Hathaway präsentierte ihren Babybauch
Schlagzeilen
Schwangere Hathaway ulkt: "Künstliches Haar, echter Bauch"
Einbruch in aktuell unbewohntem Haus von Kim Kardashian
Schlagzeilen
Einbruch auf Kardashian-Anwesen: Verdächtiger festgenommen
Entwicklung der Meerestemperaturen
Technik
Juni und Juli waren in Westeuropa so warm wie noch nie
Die Prinzessin macht ein Austauschsemester in der Heimat
Schlagzeilen
Prinzessin Ingrid Alexandra beginnt Studium in Oslo
Der Tee-Frosé ist ein Mix von Cold Brew Tea und alkoholfreiem Roséwein
Gesundheit
So fruchtig und slushy: Tee-Frosé macht heiße Nächte cool
Menschen haben Erinnerungslücken bei KI-Nutzung
Technik
KI oder nicht KI: Wenn die Erinnerung trügt
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER