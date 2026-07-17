Bob Dylan im Herbst live in Wien und Salzburg

Die Konzerte der unermüdlich tourenden Songwriter-Ikone werden die ersten hierzulande seit dem Jahr 2019 sein. Seit dem letzten Studioalbum mit neuem Material "Rough and Rowdy Ways" sind mittlerweile sechs Jahre vergangen. Der Vorverkauf für die Österreich-Gigs startet laut Angaben auf der Website der Wiener Stadthalle am 22. Juli um 11.00 Uhr.

Wer für den Haus- oder Social-Media-Gebrauch selbst gerne mit dem Smartphone Eindrücke von Dylans Auftritten festhalten möchte, wird mit den als "Phone Free Show" angekündigten Events vielleicht weniger Freude haben. Die Handys müssen vor dem Einlass gesichert werden, heißt es. Bei einem seiner letzten Österreich-Konzerte reagierte der Altmeister - auch in Bezug auf das stilvolle Granteln - bereits höchst verschnupft auf Mitfilm- und Fotografie-Anwandlungen: "We can either play or pose!", richtete er im Wiener Konzerthaus ans Publikum.

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