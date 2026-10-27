Amira Alys Baby ist da: "Wunder Nummer drei"

Sie freue sich unglaublich, sei aber auch gespannt auf die neue Herausforderung, sagte Aly damals in ihrem Podcast "Amira plus 1". "Ich habe ja zwei Jungs (...) und meine erste Reaktion war so, was mache ich mit einem Mädchen? Ich habe ja gar keine Ahnung von Mädchen." Aly hat bereits zwei Söhne mit dem Komiker und Moderator Oliver Pocher. Düren hatte im September RTL gesagt, er freue sich total: "Also, für mich ist es ja mein erstes Kind, und das ist etwas total Besonderes."

Auch Prominente reagierten auf Instagram mit Glückwünschen auf die Nachricht von der Geburt. "Awwww wie schön! Herzlichen Glückwunsch euch und der kleinen Maus", schrieb Frauke Ludowig. Pietro Lombardi gratulierte ebenfalls.

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