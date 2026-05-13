Amira Aly ist mit ihrem dritten Kind schwanger

Sie habe sich bewusst etwas zurückgezogen, einige Jobs abgesagt und bei Terminen versucht, den Bauch zu verstecken, damit noch niemand etwas erfahre. "Umso schöner ist es jetzt, die Neuigkeit endlich teilen zu können. Wir freuen uns sehr auf alles, was kommt", so Aly weiter. Aly hat bereits zwei Söhne. Vater ist der Komiker Oliver Pocher.