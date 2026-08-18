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"Kaulitz & Kaulitz" geht 2027 in Staffel 4

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++ ARCHIVBILD ++ Die beiden Kaulitze sind auch 2027 wieder zu sehen
©APA, dpa, Sebastian Gollnow
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Die Tokio-Hotel-Zwillinge Bill und Tom Kaulitz (36) bekommen 2027 eine vierte Staffel ihrer Realityserie "Kaulitz & Kaulitz". Das teilte am Dienstag der Streamingdienst Netflix mit. Die Kameras begleiteten die Brüder "auf ihrem nächsten Kapitel zwischen Beruf, Privatleben und Zwillingsdasein", heißt es in der Ankündigung. Staffel 1 erschien 2024, Staffel 2 ein Jahr später und Staffel 3 heuer.

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In der aktuellen dritten Staffel gibt es eine Hochzeit an der Côte d'Azur zu sehen (und zwar die von Tokio-Hotel-Bassist Georg Listing und seiner Partnerin Susanne) und außerdem eine Reise in die Heimatstadt Magdeburg, die auch traumatische Erlebnisse aus der Kindheit der Brüder wachruft. Die Brüder sprechen in der dritten Staffel auch über Verabredungen. Bill setzt dabei auf Instagram. Meistens lerne er neue Dates dort kennen, sagt der Musiker. Angemeldet sei er auch auf Raya, einer Plattform für Prominente. Dort habe er aber noch nie jemanden kennengelernt. Instagram habe den Vorteil, dass man dort mehr über die anderen erfahre.

Tom und Bill verhandeln in der dritten Staffel mit Hilfe eines Lifecoaches auch ihre Beziehung zueinander. Tom, der mit Model und Moderatorin Heidi Klum verheiratet ist, will sich nun weniger einmischen in Bills Datingleben.

(S E R V I C E - www.youtube.com/watch?v=6joW4OgiAYg )

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