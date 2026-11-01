Bevölkerung in Vorarlberg: Welche Regionen wachsen und welche schrumpfen

Vorarlberg wächst, aber nur noch langsam, und das Wachstum konzentriert sich auf das Rheintal. Am 30. September 2026 lebten 413.053 Menschen mit Hauptwohnsitz im Land, um 434 mehr als ein Jahr zuvor. Das entspricht einem Plus von 0,1 Prozent, wie aus dem aktuellen Bericht der Landesstelle für Statistik hervorgeht.

Am stärksten legte das Rheintal zu, mit 737 Menschen mehr auf nun 277.988. Die größten Rückgänge gab es dagegen im Montafon, das 293 Einwohnerinnen und Einwohner verlor (minus 1,7 Prozent), und im Kleinwalsertal mit einem Minus von 97 Personen (minus 1,9 Prozent).