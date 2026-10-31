Abschleppen in Wien wird teurer: Ab 1. November kostet es 355 statt 301 Euro

Die Stadt sieht in den Kosten vor allem einen Anreiz, sich an die Regeln zu halten. „Diese Kosten lassen sich einfach vermeiden: Hält man sich an die Verkehrsregeln, wird man nicht abgeschleppt“, sagt Josef Thon, Leiter der MA 48. Abschleppungen sollen laut Stadt dafür sorgen, dass der fließende Verkehr in der Stadt nicht behindert wird und Ladezonen frei bleiben.

Wer ein abgeschlepptes Auto abholen muss, sollte das möglichst rasch tun. Denn zum Abschlepptarif kommt die Gebühr für jeden Tag, den der Wagen am Abschleppplatz in Simmering steht. Bei einer Woche Standzeit ergeben sich nach den neuen Sätzen 446 Euro, nach den alten waren es 378 Euro.

Wie oft die Stadt die Tarife künftig anpasst, lässt die Mitteilung offen. Der Abstand zur letzten Erhöhung beträgt knapp drei Jahre. Die nun beschlossenen Sätze beruhen laut Stadt auf den aktuellen Kosten, während der bisherige Tarif noch mit Daten aus 2021 berechnet worden war.