Kirchenaustritt in Salzburg: Stadt warnt vor Website, die 89,90 Euro verlangt

Wer aus der Kirche austreten will, sollte das direkt bei der Behörde erledigen und nicht über eine private Website. Davor warnt die Stadt Salzburg. Bei der städtischen Bezirksverwaltung häufen sich laut einer Mitteilung der Stadt Salzburg vom 29. Oktober Fälle, in denen Bürgerinnen und Bürger ihren Austritt über einen privaten Internetanbieter abgewickelt haben. Dafür wurden ihnen bis zu 89,90 Euro in Rechnung gestellt.

Bei der Stadt selbst ist die Austrittserklärung kostenlos. Gebühren von 23,10 Euro fallen nur an, wenn ausdrücklich eine schriftliche Austrittsbestätigung angefordert wird. Die Kosten der privaten Anbieter ergeben sich laut Stadt aus deren Geschäftsbedingungen und haben nichts mit städtischen Gebühren zu tun.