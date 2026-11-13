Indien ersetzt bis Jahresende das Touristenvisum, auch für Urlauber aus Österreich
Indien baut sein Visasystem um und streicht dabei die bekannte Kategorie für Touristinnen und Touristen. An ihre Stelle tritt ein Besuchervisum in zwei Varianten. Was sich ändert und was Reisende aus Österreich jetzt beachten sollten.
Indien schafft das Touristenvisum in seiner bisherigen Form ab. An seine Stelle tritt ein neues Besuchervisum, wie das indische Innenministerium in einer Aussendung der Regierung mitteilt. Bis Jahresende sollen Visa nach der neuen Einteilung vergeben werden, derzeit werden die IT-Systeme umgestellt.
Die Zahl der Visakategorien sinkt von 13 auf neun, die der Unterkategorien von 49 auf 23. In den Antragsformularen fallen laut Regierung 65 bis 70 Prozent der Felder weg. Erst im Oktober 2025 hatte Indien die Kategorien von 22 auf 13 reduziert.
Wie das neue Besuchervisum aussieht
Das Besuchervisum gibt es in zwei Varianten. Das V-1 gilt für kurze Aufenthalte von 30 Tagen mit mehrfacher Einreise. Es deckt neben Urlaub auch kurze Geschäftstermine und ärztliche Beratungen ab, ebenso Wellness- und Yogaaufenthalte sowie kurze Kurse, etwa in Musik, Kunst, Handwerk oder einer indischen Sprache.
Das V-2 ist für längere Reisen gedacht und gilt je nach Voraussetzungen ein, fünf oder zehn Jahre. Für Bergsteigerinnen und Bergsteiger gibt es ein eigenes Visum mit sechs Monaten Gültigkeit und mehrfacher Einreise. Neu geordnet werden auch die Visa für medizinische Behandlungen, Studium und Geschäftsreisen.
Welche Kategorien es künftig gibt
Künftig gibt es neun Kategorien: Geschäft, Diplomatie, Arbeit, Journalismus, Medizin, Dienstreisen, Studium, Besuch und Sonstiges. Für Behandlungen in der klassischen Medizin vergibt Indien das M-1, für die traditionellen Heilverfahren des Ayush-Systems wie Ayurveda das M-3. Beide gelten standardmäßig ein Jahr mit mehrfacher Einreise, Begleitpersonen erhalten eigene Visa.
Das elektronische Visum bleibt Teil des Systems. Es steht laut Regierung Staatsangehörigen aus 172 Ländern offen und wird derzeit in 13 Unterkategorien bearbeitet.
Was das für Reisende heißt
Österreicherinnen und Österreicher brauchen für Indien weiterhin ein Visum, sie können es aber online als e-Visum beantragen. Auf dem offiziellen Visaportal gibt es für Urlaubsreisen derzeit Varianten für 30 Tage, ein Jahr und fünf Jahre, jeweils mit mehrfacher Einreise. Bei den Jahresvarianten darf ein Aufenthalt pro Kalenderjahr 180 Tage nicht überschreiten.
Die Gebühr für Reisende aus Österreich liegt laut Gebührenliste des Portals beim 30-Tage-Visum bei 10 US-Dollar von April bis Juni und bei 25 US-Dollar von Juli bis März, das Jahresvisum kostet 40, das Fünfjahresvisum 80 US-Dollar, dazu kommt eine Bankgebühr. Die indische Botschaft in Wien warnt vor gefälschten e-Visa-Websites. Anträge sollten deshalb nur über das offizielle Portal laufen. Wie die neuen V-1- und V-2-Visa im Onlineverfahren heißen werden und ab welchem Tag sie gelten, hat Indien noch nicht bekanntgegeben.
Quellen
Press Information Bureau, Regierung von Indien: Government of India rationalizes Indian visa regime (11. November 2026)
Indian Visa Online: e-Visa, Eligibility and Types (2026)
Indian Visa Online: e-Tourist Visa Fee (2026)
Botschaft von Indien in Wien: Warnung vor betrügerischen e-Visa-Websites (2026)