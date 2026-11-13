Indien ersetzt bis Jahresende das Touristenvisum, auch für Urlauber aus Österreich

Indien schafft das Touristenvisum in seiner bisherigen Form ab. An seine Stelle tritt ein neues Besuchervisum, wie das indische Innenministerium in einer Aussendung der Regierung mitteilt. Bis Jahresende sollen Visa nach der neuen Einteilung vergeben werden, derzeit werden die IT-Systeme umgestellt.

Die Zahl der Visakategorien sinkt von 13 auf neun, die der Unterkategorien von 49 auf 23. In den Antragsformularen fallen laut Regierung 65 bis 70 Prozent der Felder weg. Erst im Oktober 2025 hatte Indien die Kategorien von 22 auf 13 reduziert.