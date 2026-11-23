Mehr als acht Monate ohne Zug: ÖBB sperren 2027 die Strecke nach Köflach
Auf der Steirischen Westbahn startet die nächste Bauphase. Wann zwischen Lieboch und Köflach keine Züge fahren, wie Fahrgäste dann unterwegs sind und welche Bahnhöfe neu gestaltet werden.
Zwischen Lieboch und Köflach fahren im kommenden Jahr lange keine Züge. Die ÖBB sperren den eingleisigen Abschnitt der Steirischen Westbahn von 7. Jänner bis einschließlich 19. September 2027 vollständig, teilen die ÖBB mit. Für Fahrgäste wird ein Schienenersatzverkehr eingerichtet.
Grund ist die nächste Bauphase der Elektrifizierung und Modernisierung. Bei laufendem Betrieb seien die Arbeiten wegen des Bauprogramms und der eingleisigen Strecke nicht möglich, so die ÖBB.
Was während der Sperre gebaut wird
Die größte Baustelle ist der Tunnel Krems. Damit die Oberleitung Platz hat, wird sein Profil im Sprengvortrieb vergrößert, Baustart ist im Jänner 2027. Außerdem werden die Kainachbrücke und die Gradnerbachbrücke neu gebaut. Die Södingbachbrücke steht bereits, sie wurde in der Sommersperre 2026 errichtet.
Sechs Bahnhöfe werden umfassend modernisiert: Lieboch-Schadendorf, Köppling, Krems, Bärnbach, Voitsberg und Köflach. Geplant sind längere Bahnsteige, eine barrierearme Einstiegshöhe, neue Beleuchtung und moderne Fahrgastinformation. Dazu kommen Hochwasserschutz an den Bahnanlagen, Gleisbau, weitere Sicherungen an Bahnübergängen und die Einbindung der Strecke in elektronische Stellwerke. Mit diesen Arbeiten wird auch die Elektrifizierung des Abschnitts abgeschlossen.
Warum die Steirische Westbahn elektrifiziert wird
Die frühere GKB-Strecke von Graz nach Köflach und von Lieboch nach Wies-Eibiswald wird laut ÖBB-Infrastruktur auf rund 91 Kilometern Strecken- und Bahnhofsgleisen elektrifiziert. Insgesamt sollen 16 Bahnhöfe modernisiert werden, der CO2-Ausstoß soll um rund 16.000 Tonnen pro Jahr sinken.
Ein Teil ist bereits erledigt. Elektronische Stellwerke, Verkabelung und der Umbau mehrerer Bahnübergänge sind fertig. In der Sommersperre 2026 wurden die Bahnhöfe Söding-Mooskirchen und Krottendorf-Ligist modernisiert.
Was das für Pendlerinnen und Pendler heißt
Wer zwischen Lieboch und Köflach mit der Bahn unterwegs ist, etwa aus Köflach, Bärnbach oder Voitsberg Richtung Graz, muss von 7. Jänner bis 19. September 2027 auf den Schienenersatzverkehr umsteigen. Linien, Haltestellen und Fahrzeiten des Ersatzverkehrs haben die ÖBB noch nicht veröffentlicht.
Auch Autofahrerinnen und Autofahrer merken die Baustelle. Auf der B70 muss im Bereich des Tunnels Krems zeitweise eine Fahrspur gesperrt werden, damit Baufahrzeuge zu- und abfahren können. Die ÖBB sprechen von geringfügigen Einschränkungen.
Quellen
ÖBB: Modernisierung der Steirischen Westbahn geht ab Jänner 2027 in die nächste Bauphase (18.11.2026)
ÖBB-Infrastruktur: Steirische Westbahn (abgerufen am 23.11.2026)