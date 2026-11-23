Zwischen Lieboch und Köflach fahren im kommenden Jahr lange keine Züge. Die ÖBB sperren den eingleisigen Abschnitt der Steirischen Westbahn von 7. Jänner bis einschließlich 19. September 2027 vollständig, teilen die ÖBB mit. Für Fahrgäste wird ein Schienenersatzverkehr eingerichtet.

Grund ist die nächste Bauphase der Elektrifizierung und Modernisierung. Bei laufendem Betrieb seien die Arbeiten wegen des Bauprogramms und der eingleisigen Strecke nicht möglich, so die ÖBB.