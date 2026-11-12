EU-Verfahren zwingt Salzburg zu strengeren Regeln im Nationalpark Hohe Tauern

Wer im Salzburger Teil des Nationalparks Hohe Tauern eine Drohne steigen lassen, einen Weg anlegen oder nach einem Murenabgang aufräumen will, muss sich auf neue Regeln einstellen. Die Landesregierung hat dem Landtag eine Novelle des Nationalparkgesetzes vorgelegt, der Verfassungs- und Verwaltungsausschuss hat sie am Mittwoch laut Tagesordnung des Landtags beraten. Den Anstoß gibt ein Vertragsverletzungsverfahren der EU-Kommission gegen Österreich.

Die wichtigsten Änderungen laut Regierungsvorlage: Drohnen und motorisierte Luftfahrzeuge brauchen unter 5.000 Metern Seehöhe eine Bewilligung, zu sportlichen oder touristischen Zwecken sind solche Flüge verboten. Größere Eingriffe in den Boden werden auch dann bewilligungspflichtig, wenn sie der Land- oder Forstwirtschaft dienen. Und das Aufräumen nach Naturkatastrophen muss künftig angezeigt werden.