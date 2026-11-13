TIWAG-Ausbau im Kaunertal: Alpenverein und WWF sehen das UVP-Verfahren festgefahren
Zum geplanten Pumpspeicher im Platzertal hat die TIWAG heuer über 3.000 Seiten nachgereicht. Naturschützer halten das Projekt dennoch für nicht genehmigungsfähig, der Landesenergieversorger peilt einen Bescheid an.
Um den Ausbau des Kraftwerks Kaunertal gibt es neuen Streit. Der Österreichische Alpenverein, der WWF und die Bürgerinitiative Lebenswertes Kaunertal sehen das Umweltverträglichkeitsprüfungsverfahren zum geplanten Pumpspeicher der TIWAG festgefahren. In einer gemeinsamen Aussendung fordern sie, das Projekt aufzugeben, und verlangen eine dringende Aussprache mit der Tiroler Landesregierung.
Die TIWAG hält an ihren Plänen fest. Auf ihrer Projektseite verweist der Landesenergieversorger darauf, dass die Umweltverträglichkeitserklärung eingereicht ist und die Behörde die Vollständigkeit der Unterlagen erklärt hat. Bis 2029 strebt die TIWAG einen rechtskräftigen Teilbescheid an.
Was Alpenverein, WWF und Bürgerinitiative kritisieren
Laut den drei Organisationen hat die TIWAG heuer mehr als 3.000 Seiten an zusätzlichen Unterlagen eingereicht. Obwohl die Behörde die Einreichung zuvor als vollständig bezeichnet habe, hätten die Sachverständigen Lücken gefunden und 35 Nachforderungen gestellt. Das Umweltverträglichkeitsgutachten hätte demnach vor fast einem Jahr vorliegen sollen und sei noch immer nicht fertig.
Kritik üben die Organisationen auch an der Datengrundlage: Klima- und Geologiedaten stammten aus den Jahren 2010 und 2011, der Gepatschferner oberhalb des Speichers habe sich seither um rund 1.000 Meter zurückgezogen. Notfallpläne und Abschätzungen zu möglichen Flutwellen halte die TIWAG zurück, obwohl das Landesverwaltungsgericht die Pflicht zur Offenlegung bestätigt habe. Clemens Matt, Generalsekretär des Alpenvereins, hält das Projekt für „nicht genehmigungsfähig“.
Was die TIWAG im Platzertal bauen will
Das Vorhaben heißt bei der TIWAG Pumpspeicher Versetz. Es umfasst ein unterirdisches Pumpspeicherkraftwerk, den neuen Speicher Platzertal, Triebwasserwege, einen Erschließungstunnel ins Platzertal, eine Energieableitung im Kabelstollen und den Umbau der 220-Kilovolt-Schaltanlage in Prutz. Zuständige Behörde ist die Tiroler Landesregierung.
Nach Angaben des Deutschen Alpenvereins, der das Verfahren ebenfalls begleitet, soll die Staumauer im Platzertal 120 Meter hoch und 660 Meter breit werden, dabei gingen 6,3 Hektar Moor verloren. Ein zweiter Projektteil, die Ableitung von Wasser aus dem Ötztal, soll demnach erst im Herbst 2027 neu eingereicht werden. Die TIWAG plant laut den Naturschutzorganisationen, Teile des Moors im Platzertal umzusiedeln, was Fachleute kritisch sehen.
Wie es im Verfahren weitergeht
Der WWF Tirol schlägt als Alternative vor, die Kraftwerksgruppe Sellrain-Silz zu erweitern, die nach seiner Darstellung dieselbe Pumpspeicherleistung bringen könnte. Die TIWAG setzt dagegen auf den Standort Kaunertal und verweist auf den laufenden Verfahrensstand.
Für den weiteren Ablauf rechnet der Deutsche Alpenverein mit der Veröffentlichung des Umweltverträglichkeitsgutachtens im Winter 2026/27, einer mündlichen Verhandlung im Winter oder Frühjahr 2027 und einer Entscheidung der Behörde danach. Gegen den Bescheid wären Rechtsmittel möglich. Die TIWAG selbst nennt 2029 als Ziel für einen rechtskräftigen Teilbescheid.
Was das für die Menschen im Kaunertal heißt
Im Kaunertal leben laut den Naturschutzorganisationen rund 650 Menschen, dazu kommen etwa 2.000 Gästebetten und Tagesgäste. Für sie geht es um Sicherheitsfragen rund um den Speicher, um Baustellenverkehr über Jahre und um die Landschaft, von der der Tourismus im Tal lebt. Wer sich über den Stand informieren will, findet die Angaben der TIWAG auf der Projektseite erneuerbare+, die Kritik der Gegner auf den Seiten von Alpenverein und WWF. Eine Entscheidung fällt im UVP-Verfahren durch die Tiroler Landesregierung, gegen die spätere Entscheidung sind Rechtsmittel möglich.
Quellen
Österreichischer Alpenverein, WWF, Bürgerinitiative Lebenswertes Kaunertal (APA-OTS): Kaunertal-Ausbau: Alpenverein, WWF und Bürgerinitiative sehen UVP-Verfahren festgefahren und fordern Aussprache (12.11.2026)
TIWAG, erneuerbare+: Projektstatus Kaunertal (abgerufen am 13.11.2026)
TIWAG, erneuerbare+: Überblick: Pumpspeicher Versetz (abgerufen am 13.11.2026)
Deutscher Alpenverein: Ausbau Wasserkraftwerk Kaunertal (abgerufen am 13.11.2026)