TIWAG-Ausbau im Kaunertal: Alpenverein und WWF sehen das UVP-Verfahren festgefahren

Um den Ausbau des Kraftwerks Kaunertal gibt es neuen Streit. Der Österreichische Alpenverein, der WWF und die Bürgerinitiative Lebenswertes Kaunertal sehen das Umweltverträglichkeitsprüfungsverfahren zum geplanten Pumpspeicher der TIWAG festgefahren. In einer gemeinsamen Aussendung fordern sie, das Projekt aufzugeben, und verlangen eine dringende Aussprache mit der Tiroler Landesregierung.

Die TIWAG hält an ihren Plänen fest. Auf ihrer Projektseite verweist der Landesenergieversorger darauf, dass die Umweltverträglichkeitserklärung eingereicht ist und die Behörde die Vollständigkeit der Unterlagen erklärt hat. Bis 2029 strebt die TIWAG einen rechtskräftigen Teilbescheid an.