Mehr als jede dritte Messstelle in der Steiermark meldet Grundwasser unter dem Rekordtief

Die anhaltende Trockenheit hat das Grundwasser in der Steiermark auf ein historisch niedriges Niveau gedrückt. Laut Land Steiermark liegen rund 38 Prozent der online übertragenden Grundwassermessstellen derzeit unter ihrem bisherigen Tiefststand. Von Jänner bis Oktober fiel deutlich weniger Niederschlag als im langjährigen Mittel, regional bis zu 40 Prozent weniger.

Die Trinkwasserversorgung ist nach Angaben des Landes derzeit ohne Einschränkungen gesichert. Am 10. November hat das Land dennoch alle Bezirkshauptmannschaften, die zuständigen Landesabteilungen, Wasserversorger und Gemeinden über die Lage informiert.