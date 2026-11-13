Mehr als jede dritte Messstelle in der Steiermark meldet Grundwasser unter dem Rekordtief
Nach Monaten mit wenig Niederschlag hat das Land Steiermark Gemeinden, Bezirkshauptmannschaften und Wasserversorger informiert. Wie es um das Trinkwasser steht und welche Schritte jetzt geplant sind.
Die anhaltende Trockenheit hat das Grundwasser in der Steiermark auf ein historisch niedriges Niveau gedrückt. Laut Land Steiermark liegen rund 38 Prozent der online übertragenden Grundwassermessstellen derzeit unter ihrem bisherigen Tiefststand. Von Jänner bis Oktober fiel deutlich weniger Niederschlag als im langjährigen Mittel, regional bis zu 40 Prozent weniger.
Die Trinkwasserversorgung ist nach Angaben des Landes derzeit ohne Einschränkungen gesichert. Am 10. November hat das Land dennoch alle Bezirkshauptmannschaften, die zuständigen Landesabteilungen, Wasserversorger und Gemeinden über die Lage informiert.
Warum die Pegel so tief stehen
Grundwasser füllt sich nur langsam wieder auf. Die aktuellen Werte sind nach Darstellung des Landes die Folge eines Jahres, in dem die Niederschläge in weiten Teilen der Steiermark deutlich unter dem Durchschnitt blieben.
Welche Messstellen und Regionen besonders betroffen sind, schlüsselt die Aussendung des Landes nicht auf. Die Daten werden gemeinsam mit GeoSphere Austria laufend beobachtet, Grundwasser und Trockenheit werden dabei zusammen ausgewertet.
Was das Land Steiermark jetzt unternimmt
Das Land will nach eigenen Angaben frühzeitig erkennen, wo die Versorgung knapp werden könnte, und bestehende Anlagen überprüfen, bevor Probleme auftreten. So formuliert es Landesrätin Simone Schmiedtbauer (ÖVP), die für die Wasserwirtschaft zuständig ist.
Als Werkzeuge nennt das Land das „Wassernetzwerk Steiermark 2050“, eine gemeinsame Förderung von Land und Bund für den Bau und die Sanierung von Trinkwasseranlagen sowie für den Ausbau von Leitungsinformationssystemen. Wasserversorger werden bei Notfallplanung, Benchmarking und dem Management von Wasserverlusten unterstützt. Bundesweit entsteht zudem ein Register für Wasserentnahmen. Informationen bündelt die Wasserwirtschaft des Landes Steiermark.
Was das für Haushalte heißt
Wer in der Steiermark an eine öffentliche Wasserversorgung angeschlossen ist, muss laut Land derzeit mit keinen Einschränkungen rechnen. Das Land ruft aber zu einem bewussten Umgang mit Wasser auf. Gemeinden und Wasserversorger sind seit 10. November informiert, das Land will gemeinsam mit ihnen die bestehenden Anlagen prüfen. Konkrete Empfehlungen für private Hausbrunnen oder für die Landwirtschaft hat das Land in seiner Aussendung nicht veröffentlicht.
Quellen
Land Steiermark: Anhaltende Trockenheit: Grundwasserstände auf historischem Tief (10.11.2026)
Land Steiermark: Wasserwirtschaft Steiermark (abgerufen am 13.11.2026)