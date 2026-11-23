KlimaTicket in Graz: Die Stadt kürzt den Zuschuss, Fahrgäste zahlen ab Jänner mehr
Der Grazer Gemeinderat hat die städtische Förderung für das KlimaTicket Steiermark neu festgelegt. Um wie viel der Zuschuss sinkt, was das Jahresticket dann kostet und für wen er weiter gilt.
Wer mit Hauptwohnsitz in Graz ein KlimaTicket Steiermark kauft, bekommt ab 1. Jänner 2027 weniger Geld von der Stadt dazu. Für das KlimaTicket Classic sinkt der Zuschuss von 100 auf 60 Euro, für die Varianten Jugend, Senior und Spezial von 75 auf 50 Euro. Das hat der Grazer Gemeinderat in seiner Sitzung am 19. November beschlossen, wie die Stadt Graz mitteilt.
Die Förderung selbst bleibt bestehen. Laut Stadt ist Graz damit eine der wenigen Gemeinden in der Steiermark, die das Jahresticket des Landes für die eigene Bevölkerung überhaupt bezuschussen.
Was das Jahresticket mit Grazer Zuschuss kostet
In der Tarifinformation des Verbund Linie vom Juli 2026 kostet das KlimaTicket Steiermark Classic 532 Euro. Die ermäßigte Variante für Jugendliche, Seniorinnen und Senioren sowie Menschen mit Anspruch auf den Spezialtarif ist um ein Viertel günstiger und kostet 399 Euro. Mit dem bisherigen Zuschuss der Stadt zahlen Grazerinnen und Grazer 432 beziehungsweise 324 Euro.
Bleibt der Ticketpreis gleich, steigt der Eigenanteil mit der neuen Förderung um 40 Euro auf 472 Euro für das Classic-Ticket. Bei den ermäßigten Varianten sind es 25 Euro mehr, also 349 Euro. Ob sich der Grundpreis des KlimaTicket Steiermark zum Jahreswechsel ändert, geht aus den Unterlagen nicht hervor.
Wie der Gemeinderat abgestimmt hat
Der Beschluss fiel mehrheitlich, ÖVP und SPÖ stimmten dagegen. Eine Begründung für die niedrigeren Beträge nennt der Sitzungsbericht der Stadt nicht. An der Spitze der Stadt steht Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ).
Was der Gemeinderat noch beschlossen hat
In derselben Sitzung kündigte die Stadt drei Pachtverträge mit der Diözese Graz-Seckau über rund 77 Hektar Kirchenwald. Die Pacht lag zuletzt bei rund 66.000 Euro im Jahr. Der Zugang zum Wald für die Bevölkerung bleibt laut Beschluss gesichert.
Außerdem einigte sich Graz beim Projekt Sonnenspeicher Süd mit der Firma Ecker-Eckhofen. Das Unternehmen zahlt der Stadt 1,2 Millionen Euro, im Gegenzug verzichtet Graz auf Nachbesserungsansprüche zum Steinbruch Weitendorf. Die Energie Graz darf zudem einen Wärmeliefervertrag mit der Energie Steiermark Wärme abschließen.
Was das für Pendlerinnen und Pendler heißt
Wer ein KlimaTicket Steiermark mit Grazer Förderung nutzt, zahlt ab 1. Jänner 2027 beim Classic-Ticket 40 Euro und bei Jugend-, Senioren- und Spezialticket 25 Euro mehr, sofern der Grundpreis gleich bleibt. Voraussetzung für den Zuschuss ist weiterhin ein Hauptwohnsitz in Graz.
Ob für Tickets, die noch vor dem Stichtag gekauft werden, der höhere Betrag gilt, steht nicht im Gemeinderatsbericht. Wer sein Jahresticket rund um den Jahreswechsel erneuern will, klärt das am besten vor dem Kauf bei der Verkaufsstelle.
Quellen
Stadt Graz: Gemeinderatssitzung vom 19. November 2026 (20.11.2026)
Steirischer Verkehrsverbund: KlimaTicket Steiermark, Tarifinformation (Juli 2026)