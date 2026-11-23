Wer mit Hauptwohnsitz in Graz ein KlimaTicket Steiermark kauft, bekommt ab 1. Jänner 2027 weniger Geld von der Stadt dazu. Für das KlimaTicket Classic sinkt der Zuschuss von 100 auf 60 Euro, für die Varianten Jugend, Senior und Spezial von 75 auf 50 Euro. Das hat der Grazer Gemeinderat in seiner Sitzung am 19. November beschlossen, wie die Stadt Graz mitteilt.

Die Förderung selbst bleibt bestehen. Laut Stadt ist Graz damit eine der wenigen Gemeinden in der Steiermark, die das Jahresticket des Landes für die eigene Bevölkerung überhaupt bezuschussen.