Stadt Graz warnt vor Deregulierung des Landes Steiermark, 9.300 Grundstücke betroffen

Das Paket umfasst laut Land mehr als 100 Gesetze. Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ) fasst das Ziel mit „weniger Bürokratie, mehr Hausverstand“ zusammen. Ein Kernstück ist das Baugesetz, das der für Bau und Raumordnung zuständige Landesrat Hannes Amesbauer (FPÖ) „entrümpeln“ will. Er spricht von einem „Baurecht, das Bauen ermöglicht“.

Konkret sieht der Entwurf laut Mitteilung des Landes zum Baugesetz eine neue Kategorie freier Bauvorhaben vor, etwa für Gartengestaltung oder Regenwasserzisternen, die ohne Gemeindeamt auskommen. Legen Bauwerberinnen und Bauwerber vollständige, von einem Ziviltechniker bestätigte Unterlagen vor, soll die Behörde im ordentlichen Verfahren binnen vier statt sechs Monaten entscheiden, im vereinfachten Verfahren binnen zwei statt drei Monaten.

Bei den Bebauungsplänen will das Land unnötige Detailvorschriften streichen und eine verbindliche Frist von zwölf Monaten einführen. Läuft sie ab, entfällt die Festlegung, und das Bauverfahren kann direkt starten. Beim Grazer Altstadterhaltungsgesetz sollen die Entscheidungsfristen kürzer werden, die Altstadt-Sachverständigenkommission ASVK soll verkleinert werden und andere Aufgaben bekommen.