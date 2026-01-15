Holger Bonin: „Europa muss aufwachen“

Die USA greifen nach Venezuelas Öl, und sie schielen auf Grönland und seine Bodenschätze. Erleben wir den Abschied von einer kooperativen Wirtschaftsordnung?

Das ist schwer zu sagen, weil wirtschaftlich nicht rational ist, was wir da sehen. Kooperation auf nationaler und internationaler Ebene ist eine Quelle des Wohlstands. Wir haben die Friedensdividende gespürt – nämlich, dass wir weniger für Rüstung ausgeben müssen und unser Sozialsystem ausbauen können. Trotz aller Krisen sind wir in einer Zeit enormen Wohlstands. Es ist überraschend, dass man das nun aufgeben will. Ob auf Dauer oder nur vorübergehend, weil alle zur Vernunft kommen, ist noch offen. Sicher ist, dass Angriffe auf die internationale Wirtschaftsordnung, das Recht des Stärkeren, der die Regeln diktiert, Wohlstand kosten wird.

Zwischen den Hemisphären von USA, Russland und China wirkt Europa klein. Wie kann es in dieser Konstellation bestehen?

Indem es als echter gemeinsamer Wirtschaftsraum auftritt. Doch davon sind wir in vielen Bereichen noch sehr weit entfernt, etwa bei der Energieunion oder der Kapitalunion. Europa ist zwar auf der Landkarte nicht groß, ist aber durch seine Wirtschaftsleistung ein starker Raum – wenn man sich zusammentut. Europa hat allerdings zwei Schwächen.

Welche?

Das eine ist der Mangel an natürlichen Ressourcen. Dadurch sind wir auf internationale Arbeitsteilung und funktionierende Lieferketten angewiesen. Wir haben diese Schwäche lange durch unser Bildungssystem und im internationalen Vergleich deutlich bessere Fachkräfte ausgeglichen. Aber wir müssen durch eine ressourceneffiziente Wirtschaft unabhängig werden.

Stichwort: Energieeffizienz. Durch sie wären wir nicht mehr von der Frage, wer uns Öl liefert, abhängig. Es liegen zudem Wachstumschancen in den dafür nötigen neuen Technologien. Der zweite Schwachpunkt ist: Wir sind im Bereich der Digitalwirtschaft nicht führend. Europa ist von Systemen abhängig, die es nicht so einfach substituieren kann – vom Zahlungssystem bis zu Satelliten. Das macht es schwer, in einen Wirtschaftskonflikt mit den USA zu gehen. Die Tech-Konzerne machen Druck gegen Regulierungsbestrebungen in Europa.

Unterstützt von Trump.

In den USA überlagern sich zwei Dinge: die MAGA-Bewegung, die das Recht des Stärkeren für sich reklamiert, und die Digitalkonzerne, die ihre weltweite Monopolmacht durchsetzen wollen. Getrieben wird das durch eine Philosophie, die den Staat und seine Institutionen ersetzen will. Die Digitalkonzerne haben entsprechende Technologien aufgebaut: Kryptowährungen statt Zentralbankgeld, Information über soziale statt durch öffentlich-rechtliche Medien etc. Das soll den Staat überflüssig machen. Das ist die Idee von Leuten wie Peter Thiel. Europa ist von diesen Monopolisten abhängig.

Kurzfristig wird man sich aus diesen Abhängigkeiten nicht befreien können. Und mittelfristig?

Europa muss aufwachen. Denn die Strategie der USA ist, einen Keil hineinzutreiben und Europa zu schwächen. Ein einzelnes Land ist leichter mit Drohungen zu beeindrucken als ein geeinter Kontinent, der mit seiner Wirtschaftsleistung und seiner Einwohnerzahl größer ist als die USA, wenn er mit einer Stimme spricht. Danach sieht es im Moment aber leider nicht aus. Selbst wenn Europa geeint wäre, wird es nicht reichen, nur an die wirtschaftliche Autonomie zu denken. Es wird nicht ohne Sicherheitsautonomie gehen. Darauf wird man Ressourcen konzentrieren und in Europa die harte Diskussion führen müssen, was wir uns in Zukunft nicht mehr leisten könnten.