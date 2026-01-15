Neue (Un-)Ordnung: Die Welt als Spielfeld der Großmächte

In seiner zweiten Amtszeit setzt Präsident Trump seinen konfrontativen außenpolitischen Kurs fort: willkürliche Strafzölle auch gegen Verbündete, die Abkehr von internationalen Abkommen und eine kompromisslose Durchsetzung nationaler Wirtschaftsinteressen. Mit dem militärischen Eingreifen in Venezuela zeichnet sich für viele Beobachter eine neue Richtung ab – eine Trump’sche Neuauflage der Monroe-Doktrin. Eine „Donroe-Doktrin“ also: Der US-amerikanische „Hinterhof“ soll sich den Regeln Washingtons fügen, notfalls mit Gewalt.

Doch Venezuela könnte nur der Anfang gewesen sein. Auch Grönland reklamieren Trump und seine Administration wiederholt für die USA – wegen seiner strategischen Lage in der Arktis und der reichen Vorkommen an seltenen Erden. Eine Intervention in der autonom regierten, zu Dänemark gehörenden Insel würde die NATO vor ein bislang ungekanntes Dilemma stellen und die Bündnissolidarität fundamental infrage stellen. Öffentliche Drohungen mit Interventionen in Mexiko und Kolumbien begründet Trump mit der angeblich unzureichenden Bekämpfung von Drogenkartellen. Kuba sieht Trump nach dem Wegfall venezolanischer Unterstützung vor dem Scheitern.

Selbst Verbündete geraten unter Druck: Kanada wird mit Strafzöllen belegt und als möglicher „51. Bundesstaat“ bezeichnet, Panama mit der Drohung konfrontiert, den Panama-Kanal „zurückzuholen“. Außerhalb der westlichen Hemisphäre rückt zudem der Iran in Trumps Visier: Inmitten massiver Proteste schottet das Regime das Land mit einem Internet-Blackout ab, Berichte sprechen von Hunderten Toten und Inhaftierten. Trump hatte zuvor erklärt, die USA stünden bereit einzugreifen, sollte Teheran gewaltsam gegen Demonstrierende vorgehen – politischer Rückenwind und Eskalation zugleich?