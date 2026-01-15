Leitartikel: Hinschauen allein hat noch nie gereicht

Herbst 1989 in Leipzig. Hundertschaften an Polizisten mit Schlagstöcken und Schutzschilden stehen in den Straßen bereit. Die Stadt hält den Atem an. Und dann dieser Satz. Fast flehend. Verbreitet über die Lautsprecher des Stadtfunks: „Keine Gewalt. Wir bitten Sie dringend um Besonnenheit, dass der friedliche Dialog möglich wird.“ An diesem 9. Oktober – dem entscheidenden Tag der Montagsdemonstrationen in der DDR – strömen Zehntausende durch die Stadt.

Meine Heimatstadt. Ich weiß, wie sich kollektive Angst anfühlt. Die gemeinsame Angst einer Stadt. Eine Angst, die nicht lähmt, sondern trägt, weil alle wissen, was auf dem Spiel steht. „Wir sind das Volk!“, „Schließt euch an!“, „Keine Gewalt!“: Tage später gelangen heimlich gefilmte Aufnahmen dieser Demonstration in die Tagesthemen der ARD. Hinausgeschmuggelt aus einem überwachten Land. In diesem Moment kippte etwas. Weil die Welt hinsah.

Heute, Jahrzehnte später, kehrt dieses Gefühl zurück. Nicht in Leipzig, sondern im Iran. Wieder gehen Menschen seit Wochen auf die Straße. Wieder riskieren sie alles. Wieder stehen sie einem Regime gegenüber, das seine Macht mit Gewalt sichert. Der Unterschied: Damals gab es kein Internet, kein Social Media – und Bilder fanden dennoch ihren Weg in die Welt. Heute gibt es diese Sichtbarkeit. Doch sie wird systematisch verhindert. Das Regime kappt das Internet, schneidet Kommunikation ab, macht Öffentlichkeit zur Bedrohung.