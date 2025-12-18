Leitartikel: Demokratien kippen nicht von heute auf morgen

Am Anfang dieses Jahres stand ein „Gerade-noch“. Am Ende steht ein „Vielleicht-schon-bald“. Im Jänner konnte eine Regierung unter FPÖ-Chef Herbert Kickl „gerade noch“ verhindert werden. Doch war das ein politischer Befreiungsschlag – oder bloß ein Aufschub, den wir uns selbst schönreden? Denn was da verhindert wurde, war mehr als ein rechtspopulistischer Machtwechsel.

Es wurde auch ein medienpolitischer Dammbruch abgewendet. Kickl hatte deutlich gemacht, was ihm vorschwebt: Medien nach ungarischem Vorbild, in der kritischer Journalismus als „Systempresse“ diffamiert wird, Pressefreiheit ein ausgehöhltes Schlagwort ist und öffentliche Gelder entlang ideologischer Loyalitäten verteilt werden. Dazu der gezielte Ausbau von Gegenöffentlichkeiten, orchestriert aus der Parteizentrale. All das war näher, als vielen bewusst war – und es bleibt näher, als uns lieb sein kann.