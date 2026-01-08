„Greenxit“: Als Grönland Nein zu Europa sagte

Die EU hat ihr Engagement in Grönland zuletzt verstärkt, indem sie im März 2024 ein Büro in der grönländischen Hauptstadt Nuuk eröffnete und im November 2023 eine Absichtserklärung für eine strategische Partnerschaft zur Entwicklung nachhaltiger Rohstoffwertschöpfungsketten unterzeichnete.

Vor dem Hintergrund der Annexionsdrohungen von US-Präsident Donald Trump hat das Europäische Parlament im November 2025 in einer Entschließung eine EU-Beitrittsstrategie für Grönland gefordert. Demnach sei „jede mögliche Initiative der Regierung Grönlands zur Stärkung seiner politischen, institutionellen und wirtschaftlichen Beziehungen zur EU zu begrüßen, zumal die Bedeutung Grönlands für die Sicherheit in der Arktis und in Europa zunimmt und auch die Unterstützung der Bevölkerung Grönlands für einen EU-Beitritt steigt, was in Umfragen zum Ausdruck kommt, wonach rund 60 Prozent der grönländischen Bevölkerung den Wiedereintritt in die EU befürworten“, heißt es in der Resolution der EU-Abgeordneten.

Die Europaparlamentarier legten der EU nahe, „vertiefte strategische und wirtschaftliche Partnerschaften einzugehen, auch im Zusammenhang mit einem möglichen Beitritt, sofern und sobald die grönländische Bevölkerung darum ersucht“. In diesem Zusammenhang hob das Europaparlament hervor, dass Grönland durch eine EU-Mitgliedschaft auch Zugang zu den europäischen Satellitensystemen Iris und Galileo erlangen würde, sowie Mittel zum Schutz seiner Ökosysteme und zur Entwicklung der Infrastruktur im Zuge der Entstehung neuer nördlicher Handelsrouten erhielte.