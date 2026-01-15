Ralph Janik: „Wir sitzen im Abstellkammerl eines brennenden Hauses und diskutieren über Kurz oder Kern“

Was sieht ein Völkerrechtler, wenn er auf die aktuelle Weltpolitik schaut?

Immer wenn Nachfrage nach mir und meinem Fach besteht, ist das für mich interessant, aber für den Rest der Welt – und damit auch für mich – schlecht.

Ist die Weltpolitik aus völkerrechtlicher Sicht noch erklärbar – oder ein Bruch mit der bisherigen Ordnung?

Der „Glas ist halb voll“-Völkerrechtler würde sagen, die USA sind 1989 auch in Panama einmarschiert und haben den dortigen Diktator entführt. Die Welt ist danach nicht untergegangen. Der „Glas halb leer“-Völkerrechtler ist mehr als besorgt, weil er weiß, wo das historisch gesehen hinführen kann, wenn mehr Staaten in einen Zustand geraten, in dem sie Recht nicht mehr als bindend achten. Donald Trump hat ja gerade erst gesagt, dass nur seine eigene Moral ihn stoppt und er nicht auf Völkerrecht hört.

Auf welcher Seite stehen Sie?

Ich selbst bin ein rationaler Pessimist, aber ein Zweckoptimist.

Heißt das, wir sollten die aktuelle Lage nüchterner betrachten?

Das versuche ich. Die Frage ist, ob das nur ein punktuelles Vorgehen der USA ist oder ob das der große Plan ist, auf der ganzen Welt auf die eine oder andere Art den Bogen zu überspannen. Und wie andere Staaten darauf reagieren: Werden sie rationaler, wenn die USA irrationaler werden – oder antworten sie selbst mit Irrationalität?

Ist das eine Frage von Wochen oder von Jahren?

Das ist ein bisschen wie in der Pandemie: Die nächsten Wochen werden entscheidend sein, aber ich glaube, es werden eher die nächsten Jahre zeigen. Die USA kann man nicht mehr einfangen. Jetzt wissen alle, dass sie kein grundsätzlich rationaler Akteur mehr sind. Auch früher haben sie oft das Völkerrecht verletzt, hatten aber immer ein Grundinteresse daran, dass die von ihnen geprägten Normen respektiert werden.

Liegt das primär am Präsidenten?

Ja. Es ist eine eigene Rationalität, die für uns nur noch schwer nachvollziehbar ist. Ich merke bei meinen Freunden in den USA, dass sie teilweise weniger schockiert sind als wir, weil ihnen diese Art von Rationalität vertrauter ist. Wenn Trump sagt, er sei ein Immobilienentwickler, der potenzielle Geschäfte sieht, ist dieser Zugang für viele US-Amerikaner zugänglicher als für uns.