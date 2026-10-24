Fernpendelbeihilfe in Oberösterreich: Ab 1. November gilt die Grenze von 38.000 Euro

Wer in Oberösterreich lebt und weit zur Arbeit fährt, kommt ab 1. November leichter zu einer Unterstützung des Landes. Die Einkommensgrenze für die Oö. Fernpendelbeihilfe steigt von 35.000 auf 38.000 Euro steuerpflichtiges Jahreseinkommen. Das Land Oberösterreich hat die Anhebung Ende September angekündigt und begründet sie mit den hohen Spritpreisen. Besonders profitieren sollen laut Land Familien.

Die neue Grenze gilt für das Pendeljahr 2025, für das noch bis 28. Februar 2027 angesucht werden kann. Wer wegen eines zu hohen Einkommens bereits eine Absage bekommen hat, muss nicht noch einmal einreichen. Laut Land werden diese Anträge nach der neuen Grenze automatisch erneut geprüft.