Frag die Baupolizei: Wien berät ab 12. November gratis zu Klimaanlage, PV und Umbau

Darf die Klimaanlage an die Fassade, braucht die Photovoltaikanlage am Dach eine Bewilligung, und was gilt beim Umbau in der Wohnung? Ab 12. November beantwortet die Wiener Baupolizei solche Fragen direkt im Grätzl, kostenlos und ohne Termin. Das neue Angebot heißt „Frag die Baupolizei“ und findet in den Stadtteilbüros der Gebietsbetreuung Stadterneuerung (GB*) statt.

Expertinnen und Experten der Baupolizei, der Magistratsabteilung 37, sind dort jeden zweiten Donnerstag von 14 bis 18 Uhr anzutreffen. Angekündigt hat das Angebot Elke Hanel-Torsch (SPÖ), Stadträtin für Wohnen und Frauen, am Montag.