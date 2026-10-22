Neue Bankomat-Regeln: Bis zu 150 Euro an der Kassa ohne Einkauf, was ab wann gilt

Wer Bargeld braucht, soll es künftig auch an der Kassa eines Geschäfts bekommen können, ohne dort etwas zu kaufen. Das sehen die neuen Bankomat-Regeln der EU vor, nach denen gerade viele Menschen in Österreich suchen. Die Obergrenze liegt bei 150 Euro pro Abhebung, nötig sind Karte und PIN. Gelten werden die Regeln allerdings nicht sofort.

Grundlage ist eine neue EU-Verordnung über Zahlungsdienste. Das Europäische Parlament und die Mitgliedstaaten im Rat haben sich am 27. November 2025 politisch darauf geeinigt. Bevor sie in Kraft tritt, müssen beide Institutionen den Text formell beschließen, danach wird er im Amtsblatt der EU veröffentlicht. Bis dahin bleibt beim Geldabheben alles, wie es ist.