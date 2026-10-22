Mit Sonntag, 1. November, beginnt in Österreich wieder die Winterreifenpflicht. Sie gilt bis 15. April des kommenden Jahres, allerdings nicht durchgehend. Der Gesetzgeber spricht von einer situativen Winterausrüstungspflicht: Sie greift nur dann, wenn auf der Fahrbahn Schnee, Schneematsch oder Eis liegt.

Betroffen sind Pkw, leichte Lkw bis 3,5 Tonnen und Mopedautos. Der ÖAMTC rät, sich nicht auf trockene Straßen am Morgen zu verlassen: Nasse Fahrbahnen können bei sinkenden Temperaturen rasch vereisen, dann gilt die Pflicht sofort. Ein Blick auf die Wetterprognose vor längeren Fahrten lohnt sich daher.