Allerheiligenmärkte in Wien: 176 Stände vor 21 Friedhöfen bis 2. November offen

Wer vor Allerheiligen das Grab von Angehörigen schmücken will, findet das Nötige direkt vor dem Friedhofstor. Seit Samstag, 24. Oktober, haben in Wien die Allerheiligenmärkte geöffnet: 176 Verkaufsstände vor 21 Friedhöfen, täglich von 7 bis 18 Uhr und bis einschließlich 2. November. Das hat das Wiener Marktamt angekündigt.

Angeboten werden Blumen, Kränze und Buketts, außerdem Vasen, Kerzen, verpackte Blumenerde und einfache Geräte für die Grabpflege. Christian Seiringer, stellvertretender Leiter des Marktamts, verweist darauf, dass für viele Wienerinnen und Wiener zu Allerheiligen der Besuch der Gräber ihrer Angehörigen gehört. Die Märkte sollen den Einkauf direkt vor Ort ermöglichen, die Vorbereitung sei für die Standbetreiberinnen und Standbetreiber und für das Marktamt aufwendig.