Jenbach verliert Railjet-Halte: Ab 13. Dezember fahren die meisten Züge nach Wien durch

Mit dem Fahrplanwechsel am 13. Dezember hält der Railjet Xpress zwischen Wien und Innsbruck in Jenbach nur noch am Morgen und am Abend. Welche Verbindungen bleiben, was sich im Ötztal ändert und wie lange die Fahrt nach Wien mit Umstieg dauert.
Wer von Jenbach direkt nach Wien fahren will, hat ab Dezember deutlich weniger Auswahl. Ab dem Fahrplanwechsel am 13. Dezember hält der Railjet Xpress auf der Strecke von Wien über Innsbruck nach Bregenz in Jenbach nur noch bei einzelnen Verbindungen am Tagesrand. Das haben die ÖBB am Mittwoch in Innsbruck mitgeteilt.
Als Grund nennen die ÖBB umfangreiche Modernisierungsarbeiten im Tiroler Oberland, vor allem den Umbau des Bahnhofs Völs. Die Baumaßnahmen in Tirol laufen nach Angaben des Unternehmens vorerst bis Ende 2028. Ziel sei langfristig eine höhere Leistungsfähigkeit und Qualität des Bahnverkehrs.
Diese Railjet Xpress halten weiter in Jenbach
Am Tagesrand bleibt Jenbach mit dem Railjet Xpress direkt an Wien angebunden. In Richtung Tirol halten die Züge, die um 16.28 Uhr, 18.28 Uhr und 19.28 Uhr am Wiener Hauptbahnhof abfahren, weiterhin in Jenbach. In Richtung Wien gibt es Direktverbindungen ab Jenbach um 5.27 Uhr, 6.27 Uhr und 7.31 Uhr. Die Fahrt dauert mit dem direkten Zug rund vier Stunden.
Zu allen anderen Zeiten ist Jenbach laut ÖBB weiterhin stündlich mit Wien verbunden, allerdings mit Umstieg in Wörgl oder Innsbruck. Wer etwa mit dem Railjet Xpress bis Wörgl und dann mit dem Regionalexpress nach Jenbach fährt, braucht rund vier Stunden und eine Viertelstunde. Die Reisezeit verlängert sich damit um etwa 15 Minuten.
Internationale Züge halten weiter
Nicht betroffen sind die internationalen Verbindungen. Zwischen München und Jenbach fahren weiterhin sieben Railjets pro Tag, die Fahrzeit beträgt rund eineinhalb Stunden je Richtung. Dazu kommen ein täglicher ICE von Hannover über Kassel, Würzburg, Augsburg und München nach Jenbach sowie Nightjets aus Amsterdam, Köln, Hamburg und Hannover.
Auch die Railjets aus Italien halten weiter in Jenbach, fünfmal täglich ab Verona, zweimal ab Venedig und dreimal ab Bologna. In der Wintersaison kommen samstags je ein zusätzlicher Railjet und ein ICE aus München sowie freitags ein zusätzlicher ICE aus Hannover dazu. Damit sind laut ÖBB mindestens neun Fernverkehrsverbindungen pro Tag in Jenbach gesichert.
Ötztal und Korridorsperre 2027
Auch im Ötztal fällt der Halt bei einzelnen Zügen weg. Betroffen sind laut ÖBB die Railjet Xpress 160/167 und 162/165 auf der Verbindung von Wien über Innsbruck nach Zürich sowie der Eurocity „Transalpin“ 164/163 zwischen Graz und Zürich. Grund sind ebenfalls die Bauarbeiten im Oberland.
Eine Ausnahme gibt es im kommenden Jahr. Während der Korridorsperre der Deutschen Bahn von 8. Februar bis 9. Juli 2027 halten die Railjet Xpress laut ÖBB wie gewohnt im Zwei-Stunden-Takt in Jenbach. Wer regelmäßig nach Wien pendelt, sollte die Verbindungen ab Dezember im Fahrplan prüfen und bei Bedarf die Umstiegsverbindungen über Wörgl oder Innsbruck einplanen.