Jenbach verliert Railjet-Halte: Ab 13. Dezember fahren die meisten Züge nach Wien durch

Wer von Jenbach direkt nach Wien fahren will, hat ab Dezember deutlich weniger Auswahl. Ab dem Fahrplanwechsel am 13. Dezember hält der Railjet Xpress auf der Strecke von Wien über Innsbruck nach Bregenz in Jenbach nur noch bei einzelnen Verbindungen am Tagesrand. Das haben die ÖBB am Mittwoch in Innsbruck mitgeteilt.

Als Grund nennen die ÖBB umfangreiche Modernisierungsarbeiten im Tiroler Oberland, vor allem den Umbau des Bahnhofs Völs. Die Baumaßnahmen in Tirol laufen nach Angaben des Unternehmens vorerst bis Ende 2028. Ziel sei langfristig eine höhere Leistungsfähigkeit und Qualität des Bahnverkehrs.