Linie 1 in Wien: Ab 27. Oktober fährt die Straßenbahn sechs Wochen zum Reumannplatz

Die Linie 1 ist nicht die einzige Einschränkung im Wiener Öffi-Netz. In der Huglgasse und Märzstraße in Rudolfsheim-Fünfhaus werden Gleise getauscht, die Linie 49 fährt deshalb zwischen Hütteldorfer Straße und Schweglerstraße nicht, voraussichtlich bis Anfang November. Ersatz bieten die U3 sowie die verlängerten Linien 46 und 52 und die Linie 9.

Die Linie D ist wegen Arbeiten in der Althanstraße bis Mitte November in zwei Teilen unterwegs, zwischen Nußdorf und Augasse sowie zwischen Börse und Absberggasse. In Floridsdorf fahren die Linien 25, 26 und 27 wegen der Gleiserneuerung in der Donaufelder Straße bis Ende Dezember nicht zwischen Josef-Baumann-Gasse und Floridsdorf, dort pendelt der Ersatzbus 26E.

Bei der U6 hält die Station Neue Donau in Richtung Floridsdorf voraussichtlich bis Jahresende nicht, in Richtung Siebenhirten wird sie weiter angefahren. In Simmering fahren die Linien 11 und 71 bis Ende Oktober von Montag bis Freitag ab 22.30 Uhr nicht zwischen Zentralfriedhof 3. Tor und Kaiserebersdorf.