Linie 1 in Wien: Ab 27. Oktober fährt die Straßenbahn sechs Wochen zum Reumannplatz

Wegen neuer Gleise in der Windtenstraße fährt die Linie 1 in Favoriten ab 27. Oktober umgeleitet und erreicht den Stefan-Fadinger-Platz bis Mitte Dezember nicht. Welche Busse einspringen und welche Wiener Baustellen im Herbst sonst noch Zeit kosten.
Fahrgäste der Straßenbahnlinie 1 in Wien-Favoriten müssen ab kommender Woche umplanen. Ab Dienstag, 27. Oktober, fährt die Linie 1 von der Knöllgasse umgeleitet zum Reumannplatz. Der Abschnitt zwischen Knöllgasse und Stefan-Fadinger-Platz wird nicht bedient. Die Einschränkung dauert laut Wiener Linien rund sechs Wochen, bis voraussichtlich Mitte Dezember.
Grund ist die Erneuerung der Gleise in der Windtenstraße. Die Arbeiten selbst beginnen bereits am Dienstag, 20. Oktober. Als Alternativen nennen die Wiener Linien die Buslinien 7A und 65A. Wer im betroffenen Abschnitt unterwegs ist, sollte laut Wiener Linien rund 15 Minuten mehr Fahrzeit einplanen.
Wen die Umleitung betrifft
Die Linie 1 verbindet den Prater mit Favoriten und fährt dabei über Ring, Hauptbahnhof und Quellenplatz. Betroffen sind vor allem Fahrgäste, die im Bereich der Windtenstraße und am Stefan-Fadinger-Platz ein- oder aussteigen. Wer am Reumannplatz umsteigt, erreicht dort die U1 und weitere Linien wie gewohnt.
Fahrgäste zwischen Knöllgasse und Stefan-Fadinger-Platz weichen auf die Busse 7A und 65A aus. Aktuelle Fahrzeiten und die genaue Linienführung zeigen die Wiener Linien in der App WienMobil und auf ihrer Website. Auskunft gibt es auch telefonisch unter 01 7909 100.
Diese Baustellen laufen im Herbst parallel
Die Linie 1 ist nicht die einzige Einschränkung im Wiener Öffi-Netz. In der Huglgasse und Märzstraße in Rudolfsheim-Fünfhaus werden Gleise getauscht, die Linie 49 fährt deshalb zwischen Hütteldorfer Straße und Schweglerstraße nicht, voraussichtlich bis Anfang November. Ersatz bieten die U3 sowie die verlängerten Linien 46 und 52 und die Linie 9.
Die Linie D ist wegen Arbeiten in der Althanstraße bis Mitte November in zwei Teilen unterwegs, zwischen Nußdorf und Augasse sowie zwischen Börse und Absberggasse. In Floridsdorf fahren die Linien 25, 26 und 27 wegen der Gleiserneuerung in der Donaufelder Straße bis Ende Dezember nicht zwischen Josef-Baumann-Gasse und Floridsdorf, dort pendelt der Ersatzbus 26E.
Bei der U6 hält die Station Neue Donau in Richtung Floridsdorf voraussichtlich bis Jahresende nicht, in Richtung Siebenhirten wird sie weiter angefahren. In Simmering fahren die Linien 11 und 71 bis Ende Oktober von Montag bis Freitag ab 22.30 Uhr nicht zwischen Zentralfriedhof 3. Tor und Kaiserebersdorf.