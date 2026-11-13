Neue Check-in-Regel bei Austrian Airlines betrifft Reisende ohne Miles & More
Wer bei Austrian Airlines im Internet oder in der App einchecken will, muss seit Anfang November eine Voraussetzung erfüllen. Was Sie dafür brauchen, für wen die Regel nicht gilt und wie Sie trotzdem ohne Konto an Ihre Bordkarte kommen.
Für den Online-Check-in bei Austrian Airlines brauchen Passagierinnen und Passagiere seit 2. November ein Kundenkonto, die sogenannte Travel ID. Ohne Anmeldung gibt es auf der Website und in der App keine Bordkarte mehr. Das gilt laut Reisebüro McFlight für Abflüge aus Österreich. Umgestellt wird schrittweise im gesamten Lufthansa-Konzern, neben der AUA also auch bei Lufthansa, Swiss, Brussels Airlines, Air Dolomiti, Edelweiss und Discover Airlines.
Das Konto ist kostenlos. Wer schon bei Miles & More angemeldet ist, muss kein neues anlegen: Die Zugangsdaten des Vielfliegerprogramms funktionieren auch als Travel ID. Alle anderen registrieren sich mit E-Mail-Adresse, Anrede, Vor- und Nachname, Geburtsdatum und Passwort und bestätigen anschließend ihre E-Mail-Adresse.
Ab wann gilt die Pflicht an welchem Flughafen?
Der Konzern führt die Pflicht nicht überall gleichzeitig ein, sondern nach Abflugort. Den Anfang machten laut McFlight am 20. Oktober die Schengen-Staaten ohne Deutschland, Österreich und die Schweiz. Seit 2. November gilt die Regel für Abflüge aus Österreich, aus Deutschland mit Ausnahme von Frankfurt und München, aus der Schweiz mit Ausnahme von Zürich sowie aus europäischen Ländern außerhalb des Schengen-Raums.
Am 16. November folgen München, Zürich, die USA, Kanada und Mexiko, am 30. November Frankfurt und die übrigen Regionen. Für Reisende aus Österreich ist das vor allem beim Rückflug wichtig. Wer etwa von München oder Zürich nach Hause fliegt und dort online einchecken will, braucht ab Montag ebenfalls ein Konto.
Wer kein Konto braucht
Nicht jede Buchung fällt unter die neue Regel. Ausgenommen sind laut McFlight Tickets, die von anderen Airlines ausgestellt wurden, Flüge anderer Airlines auf einem Ticket des Lufthansa-Konzerns, Gruppenbuchungen sowie ausgewählte Buchungen über Reiseveranstalter und Charterflüge. Bei Codeshare-Flügen entscheidet die Flugnummer allein noch nicht darüber, welche Regeln gelten.
Für Familien gibt es eine Erleichterung. Checkt eine Person alle Reisenden einer Buchung gemeinsam ein, reicht ihre Travel ID. Kinder und andere Mitreisende brauchen dann kein eigenes Konto.
So kommen Sie ohne Konto an die Bordkarte
Wer kein Konto anlegen möchte, kann weiterhin am Flughafen einchecken. Die Schalter und die Check-in-Automaten bleiben von der neuen Regel ausgenommen. An den Automaten reicht laut McFlight der sechsstellige Buchungscode. Allerdings sollten Sie dann mehr Zeit einplanen, vor allem an Tagen mit viel Betrieb. Wie Sie am besten zum Flughafen Wien kommen und wo Sie dort einchecken, lesen Sie in unserem Guide zum Flughafen Wien.
Wer ohnehin regelmäßig mit der AUA fliegt, legt das Konto am besten vor der Reise in Ruhe an und nicht erst kurz vor dem Abflug. Das hat noch einen Nebeneffekt. Das neue Starlink-WLAN, mit dem der Konzern seine Flugzeuge ausstattet, ist laut Lufthansa Group für alle Kundinnen und Kunden von Miles & More sowie für Nutzerinnen und Nutzer der Travel ID kostenlos.
Weitere Nachrichten zu Airlines, Flughäfen und Ihren Rechten als Passagierin oder Passagier finden Sie auf unserer Themenseite Luftfahrt & Flugreisen.
Quellen
McFlight: Austrian Check-in: Travel ID ab 2. November 2026 (02.11.2026)
Lufthansa Group: Lufthansa Group erhält als weltweit größter Kunde ihr 700. Airbus Flugzeug (10.11.2026)