Neue Check-in-Regel bei Austrian Airlines betrifft Reisende ohne Miles & More

Wer kein Konto anlegen möchte, kann weiterhin am Flughafen einchecken. Die Schalter und die Check-in-Automaten bleiben von der neuen Regel ausgenommen. An den Automaten reicht laut McFlight der sechsstellige Buchungscode. Allerdings sollten Sie dann mehr Zeit einplanen, vor allem an Tagen mit viel Betrieb. Wie Sie am besten zum Flughafen Wien kommen und wo Sie dort einchecken, lesen Sie in unserem Guide zum Flughafen Wien.

Wer ohnehin regelmäßig mit der AUA fliegt, legt das Konto am besten vor der Reise in Ruhe an und nicht erst kurz vor dem Abflug. Das hat noch einen Nebeneffekt. Das neue Starlink-WLAN, mit dem der Konzern seine Flugzeuge ausstattet, ist laut Lufthansa Group für alle Kundinnen und Kunden von Miles & More sowie für Nutzerinnen und Nutzer der Travel ID kostenlos.

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