Am Gate trotz Ticket abgewiesen: Bei Überbuchung steht Ihnen mehr zu als ein Ersatzflug

Verweigert Ihnen eine Airline wegen Überbuchung gegen Ihren Willen den Einstieg, muss sie Ihnen eine pauschale Ausgleichszahlung von 250, 400 oder 600 Euro zahlen, je nach Länge der Flugstrecke. So legt es die EU-Fluggastrechteverordnung 261/2004 fest. Dazu kommen die Wahl zwischen Geld zurück und Ersatzflug sowie Verpflegung und, wenn nötig, ein Hotel.

Anders ist es, wenn Sie sich freiwillig melden. Bevor die Airline jemanden gegen seinen Willen zurücklässt, muss sie laut Artikel 4 der Verordnung zuerst Passagierinnen und Passagiere suchen, die gegen eine vereinbarte Gegenleistung auf ihren Platz verzichten. Wer sich meldet, bekommt, was er mit der Airline aushandelt, dazu Erstattung oder Ersatzflug. Die pauschale Entschädigung gibt es dann nicht automatisch. Bevor Sie am Gate zustimmen, lohnt sich also ein Vergleich mit dem, was Ihnen ohnehin zustünde.