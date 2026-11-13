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Wartende Passagiere im Gatebereich eines Flughafens vor dem Boarding
Foto:©Wolfmann, Wikimedia Commons

Am Gate trotz Ticket abgewiesen: Bei Überbuchung steht Ihnen mehr zu als ein Ersatzflug

Airlines verkaufen mitunter mehr Tickets, als Plätze im Flugzeug sind. Wer deshalb nicht mitfliegen darf, hat gleich auf mehrere Leistungen Anspruch. Wie viel Geld es gibt und warum Sie am Gate nicht vorschnell zustimmen sollten.

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Verweigert Ihnen eine Airline wegen Überbuchung gegen Ihren Willen den Einstieg, muss sie Ihnen eine pauschale Ausgleichszahlung von 250, 400 oder 600 Euro zahlen, je nach Länge der Flugstrecke. So legt es die EU-Fluggastrechteverordnung 261/2004 fest. Dazu kommen die Wahl zwischen Geld zurück und Ersatzflug sowie Verpflegung und, wenn nötig, ein Hotel.

Anders ist es, wenn Sie sich freiwillig melden. Bevor die Airline jemanden gegen seinen Willen zurücklässt, muss sie laut Artikel 4 der Verordnung zuerst Passagierinnen und Passagiere suchen, die gegen eine vereinbarte Gegenleistung auf ihren Platz verzichten. Wer sich meldet, bekommt, was er mit der Airline aushandelt, dazu Erstattung oder Ersatzflug. Die pauschale Entschädigung gibt es dann nicht automatisch. Bevor Sie am Gate zustimmen, lohnt sich also ein Vergleich mit dem, was Ihnen ohnehin zustünde.

Wann Sie Anspruch haben

Voraussetzung ist eine bestätigte Buchung für den Flug. Sie müssen zudem rechtzeitig zur Abfertigung erscheinen, also zu der Zeit, die Ihnen die Airline schriftlich mitgeteilt hat, oder sonst spätestens 45 Minuten vor dem planmäßigen Abflug. Gültige Reisedokumente brauchen Sie ebenfalls, wie die EU auf ihrem Portal Ihr Europa festhält.

Die Regeln gelten laut der österreichischen Agentur für Passagier- und Fahrgastrechte (apf) für alle Flüge, die von einem Flughafen in der EU starten. Für Flüge in die EU gelten sie, wenn eine europäische Airline fliegt. Ein überbuchter Rückflug aus der Türkei mit einer türkischen Airline fällt also nicht darunter, derselbe Flug mit der AUA schon.

Geld zurück oder Ersatzflug

Neben dem Geld haben Sie bei Nichtbeförderung die Wahl. Entweder die Airline erstattet Ihnen binnen sieben Tagen den Ticketpreis und bringt Sie bei Bedarf zurück zum Ausgangsort. Oder sie befördert Sie zum frühestmöglichen Zeitpunkt ans Ziel. Möglich ist auch ein späterer Termin nach Ihrem Wunsch, sofern Plätze frei sind.

Während Sie warten, muss die Airline Mahlzeiten und Getränke in angemessenem Verhältnis zur Wartezeit bezahlen. Geht der Ersatzflug erst am nächsten Tag, übernimmt sie Hotel und Transfer. Außerdem stehen Ihnen zwei kostenlose Telefonate oder E-Mails zu.

Setzt Sie die Airline in eine niedrigere Klasse, etwa von Business in Economy, muss sie laut Artikel 10 binnen sieben Tagen einen Teil des Flugpreises erstatten: 30 Prozent bei Flügen bis 1.500 Kilometer, 50 Prozent bei Flügen innerhalb der EU über 1.500 Kilometer und anderen Flügen bis 3.500 Kilometer, 75 Prozent bei allen übrigen Flügen.

So kommen Sie zu Ihrem Geld

Die Airline muss Ihnen bei einer Nichtbeförderung einen schriftlichen Hinweis über Ihre Rechte aushändigen. Heben Sie ihn gut auf, ebenso Bordkarte, Buchungsbestätigung und Belege für Essen oder Hotel. Ihren Anspruch richten Sie schriftlich an die Airline, die den Flug durchführt.

Antwortet die Airline innerhalb von zwei Monaten nicht oder lehnt sie ab, können Sie sich in Österreich an die apf wenden. Die Schlichtungsstelle hilft laut eigenen Angaben kostenlos und ohne Provision. Was bei Verspätung und Annullierung gilt, lesen Sie in unserem Ratgeber Fluggastrechte.

An den Beträgen ändert auch die EU-Reform nichts. Laut ÖAMTC bleiben 250, 400 und 600 Euro bestehen, die neuen Regeln gelten EU-weit ab 23. Oktober 2027. Bis dahin gilt die bisherige Verordnung. Mehr zu Airlines, Flughäfen und Ihren Rechten finden Sie auf unserer Themenseite Luftfahrt & Flugreisen.

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