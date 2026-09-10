ABO

Zwei Tote bei russischem Drohnenangriff auf Einkaufszentrum

Subressort
Politik
Aktualisiert
Lesezeit
3 min
  1. home
  2. Aktuell
  3. Politik
Bei einem russischen Drohnenangriff auf ein Einkaufszentrum in der nordukrainischen Stadt Sumy sind den dortigen Behörden zufolge zwei Menschen getötet und 20 weitere verletzt worden. Vier der Verletzten seien in einem ernsten Zustand. Unter den Verletzten seien auch drei Teenager. Im Großraum der an Russland grenzenden Region starben durch Luftangriffe laut Polizei gesamt fünf Menschen. Moskau will dort nach eigenen Angaben eine Pufferzone einrichten.

von

News auf Google bevorzugen

Durch russischen Beschuss sind in der ostukrainischen Stadt Kramatorsk außerdem mindestens 16 Menschen verletzt worden. Viermal sei die frontnahe Stadt beschossen worden, teilte der Militärgouverneur des Gebietes Donezk, Wadym Filaschkin, bei Telegram mit. Einschläge hat es demnach in einem Wohngebiet und in der Nähe von Schulen gegeben. Filaschkin forderte die verbliebenen Einwohner erneut zur Flucht auf. Die Frontlinie ist nur etwas mehr als zwölf Kilometer von Kramatorsk entfernt.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj berichtete unterdessen von ukrainischen Angriffen auf Russland. Er schrieb in sozialen Medien von Attacken auf acht Infrastrukturobjekte, die dem Krieg dienten. Getroffen worden sei eine Ölraffinerie im Autonomen Kreis der Jamal-Nenzen und ein Handelshafen in der russischen Teilrepublik Dagestan. Angegriffen wurden demnach auch Anlagen in den Regionen Moskau, Woronesch, Astrachan und Brjansk, schrieb Selenskyj, ohne Details zu nennen.

Im Gebiet Woronesch wurde nach Angaben von Gouverneur Alexander Gussew eine Frau bei einem ukrainischen Drohnenangriff in der Stadt Borissoglebsk getötet. Zwei weitere Menschen seien verletzt worden. Über der Region seien 19 ukrainische Drohnen abgewehrt worden.

Dagestans kommissarischer Republikchef, Fjodor Schtschukin, teilte mit, dass herabstürzende Drohnentrümmer Feuer in der Hafeninfrastruktur und einem Theater in Machatschkala ausgelöst hätten. Verletzte gebe es nicht.

Bereits am Vortag hatte es Berichte über einen Drohnenangriff in dem weit von der Ukraine entfernten Autonomen Kreis der Jamal-Nenzen in Westsibirien gegeben. Der dortige Gouverneur Dmitri Artjuchow sagte, dass herabstürzende Drohnentrümmer Feuer in einem nicht näher genannten Industrieobjekt verursacht hätten.

In der südwestrussischen Region Woronesch kam nach Angaben des Gouverneurs eine Frau durch herabstürzende Drohnentrümmer ums Leben. Zwei weitere Menschen seien verletzt worden, als die Teile auf ein Haus gefallen seien. Insgesamt habe die russische Flugabwehr 19 Drohnen über der Region zerstört. Darüber hinaus wurden nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums auch andere Regionen mit ukrainischen Drohnen angegriffen. Landesweit seien 448 unbemannte Fluggeräte im Laufe der Nacht abgeschossen worden.

Bei einem Angriff mit Marinedrohnen auf den russischen Schwarzmeer-Badeort Sotschi wurden indes nach Behördenangaben acht Menschen verletzt. Die Strandinfrastruktur sei nach dem Angriff teilweise beschädigt, teilten die Behörden der Region Krasnodar über den Messengerdienst Telegram mit. Ein von der Nachrichtenagentur Reuters verifiziertes Video in den sozialen Medien zeigt Schüsse und eine Explosion an einer Uferpromenade. In Sotschi befindet sich eine offizielle Residenz des russischen Präsidenten Wladimir Putin.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
EU will gegen neue Bedrohungen forschen
Technik
EU-Spitzenforschung soll EU fit gegen hybride Bedrohungen machen
Trump peitschte seine Partei in Dallas auf den Wahl-Endspurt ein
Politik
Trump verspricht allen US-Wählern 5.000 Dollar bei Wahlsieg
++ ARCHIVBILD ++ Schwierige Regierungsbildung für Ulrich Siegmund
Politik
BSW will in Sachsen-Anhalt mit AfD sprechen
Notrutsche an neuer Air Force One muss überprüft werden
Politik
Für Trump endet Iran-Krieg unmittelbar nach Kongresswahlen
Selenskyj würdigt Angriffe als Schlag gegen russische Wirtschaft
Politik
Ukraine attackiert russische Erdgasanlagen in Sibirien
Noch immer Tausende Migranten in der spanischen Exklave in Nordafrika
Politik
Spaniens Geheimdienst warnte vor Massenankunft in Ceuta
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER