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Für Trump endet Iran-Krieg unmittelbar nach Kongresswahlen

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Notrutsche an neuer Air Force One muss überprüft werden
©Afp, APA, BRENDAN SMIALOWSKI
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US-Präsident Donald Trump geht davon aus, dass der Krieg gegen den Iran "unmittelbar nach" den US-Zwischenwahlen im November endet. Die Regierung in Teheran versuche, die Abstimmung zu beeinflussen, werde aber nicht länger durchhalten können, sagt er. Nach den Wahlen am 3. November würden auch die Ölpreise sinken. Außerdem glaubt Trump, dass der russische Präsident Wladimir Putin den Krieg in der Ukraine durch ein Abkommen beenden will.

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Er habe ein großartiges Telefonat mit Putin geführt, sagte Trump vor Journalisten. Wenn auch der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyj eine Einigung wolle, wäre das "sehr schön". Das Hindernis sei jedoch, dass die beiden einander hassten. Trump hatte nach der Rückkehr von US-Unterhändlern aus Moskau und Kiew mit Putin telefoniert.

Unterdessen verzögerte sich der Abflug Trumps ins texanische Dallas aufgrund eines ungeplanten Sicherheitschecks an einer Notrutsche der neuen Air Force One. Diese müsse geprüft werden, sodass sich der Abflug etwa um eine Viertelstunde verzögern dürfte, sagte er vor Journalisten auf dem Militärflugplatz Joint Base Andrews nahe Washington, nachdem er bereits einige Zeit auf den Abflug gewartet hatte. Den Grund für die Überprüfung konnte oder wollte Trump den Reportern gegenüber nicht preisgeben.

Trump beabsichtigt, am Mittwoch zum ersten Midterms-Parteitag der Republikaner zu fliegen. Am Abend (21.15 Uhr Ortszeit, Donnerstag 4.15 Uhr MESZ) wird seine Rede erwartet. Nach seinem Statement vor den Journalisten bestieg er die von Katar geschenkte Air Force One.

Es ist nicht das erste Mal, dass es an der Maschine vom Typ Boeing 747 zu Problemen gekommen ist. Nach dem NATO-Gipfel in der Türkei war Trump erst in einem Täuschungsmanöver auf ein Militärflugzeug gewechselt, bevor er dann in Großbritannien in den neuen Jet aus Katar stieg.

Medienberichten zufolge waren Fragen über die "Fähigkeiten" des neuen Flugzeugs im internationalen Einsatz aufgekommen. Gemeint waren vor allem Verteidigungsmöglichkeiten im Falle eines Angriffs.

US President Donald Trump speaks to reporters before boarding Air Force One at Joint Base Andrews in Maryland on September 9, 2026. Trump is traveling to Dallas, Texas, to address the first-ever Republican National Committee (RNC) midterm convention. (Photo by Brendan SMIALOWSKI / AFP)

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