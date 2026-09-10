Trump verspricht allen US-Wählern 5.000 Dollar bei Wahlsieg

"Eure Stimme wird darüber entscheiden, ob unser Land zum Auftakt der nächsten 250 Jahre ins Straucheln gerät oder vorwärts stürmt und niemals zurückblickt", sagte Trump vor der jubelnden Menge im American Airlines Center in Dallas über die Kongresswahlen am 3. November. In 55 Tagen würden die US-Bürger bei einer der wichtigsten Wahlen in der Geschichte unseres Landes an die Urnen gehen. Seine Partei schwor er knapp zwei Monate vor den Zwischenwahlen auf "einen großen Sprung nach vorne" ein.

Sollten die Republikaner die Hoheit im Kongress behalten, stellte Trump jedem Erwachsenen in den USA 5.000 Dollar in Form einer "Trump-Dividende" in Aussicht. Einzige Bedingung: Das Geld müsse in den USA ausgegeben werden. "Wir wollen nicht, dass ihr nach Kanada geht, nach China oder Deutschland." Im Fall einer Niederlage warnte er vor einem Niedergang des Landes. "Denn wenn wir verlieren, verliert ihr eure Grenze, verliert ihr eure Steuersenkungen, verliert ihr eure Sicherheit und Geborgenheit."

Das zweitägige Treffen mit Trump als Hauptredner findet erstmals vor den sogenannten Midterm-Wahlen statt. Der Rechtspopulist tritt an beiden Abenden auf und soll den Parteitag mit einer Grundsatzrede beschließen. Allerdings steht der Präsident bei den Kongresswahlen am 3. November gar nicht auf dem Stimmzettel.

Die Abstimmung in der Mitte von Trumps zweiter Amtszeit ist der bisher wichtigste Stimmungstest für Trump. Ein Verlust der Mehrheit im Repräsentantenhaus oder gar in beiden Kongresskammern würde den Präsidenten zur "lame duck" machen, zur lahmen Ente. Die Demokraten könnten seine Vorhaben dann weitestgehend blockieren und sogar ein drittes Amtsenthebungsverfahren - ein sogenanntes Impeachment - gegen Trump einleiten. Ein Mehrheitsverlust des Präsidentenlagers könnte zudem zu Grabenkämpfen um die Trump-Nachfolge führen.

Bei den Midterm-Wahlen droht den Republikanern eine empfindliche Schlappe. Viele Wählerinnen und Wähler sind unzufrieden über den Iran-Krieg, der vor allem die Treibstoffkosten in den vergangenen sechs Monaten deutlich in die Höhe getrieben hat. Meinungsforschern zufolge könnte die Regierungspartei die Mehrheit im Repräsentantenhaus verlieren, im Senat droht ein Patt. Üblich ist, dass die Partei des Präsidenten dabei Sitze verliert. Trump erwähnte das in seiner Rede - und gab sich kämpferisch: "Wir werden das ändern."