ABO

Spaniens Geheimdienst warnte vor Massenankunft in Ceuta

Subressort
Politik
Aktualisiert
Lesezeit
2 min
Noch immer Tausende Migranten in der spanischen Exklave in Nordafrika
©Afp, APA, ANTONIO SEMPERE
  1. home
  2. Aktuell
  3. Politik
Der spanische Geheimdienst CNI hat die Behörden in Ceuta einen Tag vor der Migrantenmassenankunft Ende Juli vor einem möglichen "Überfall über Land und Meer" auf die Nordafrika-Exklave gewarnt. Das geht aus geheimen Unterlagen hervor, die von der Regierung nun freigegeben wurden. Demnach informierte der CNI am 29. Juli sowohl die Regierungsvertretung in Ceuta als auch die Polizeieinheit Guardia Civil über Aufrufe in sozialen Medien, am folgenden Tag die Grenze zu überqueren.

von

News auf Google bevorzugen

Nach diesen Warnungen hatten zwei entsprechende Gruppen zusammen rund 180.000 Follower. In einer weiteren Mitteilung des CNI war von geplanten Versuchen die Rede, schwimmend und über den Grenzzaun nach Ceuta zu gelangen. Der CNI informierte nach den jetzt freigegebenen Unterlagen auch die marokkanischen Behörden.

Am 30. und 31. Juli kamen nach Regierungsangaben rund 80.000 Migranten von Marokko aus nach Ceuta. Die meisten kehrten anschließend nach Marokko zurück. Tausende halten sich jedoch weiterhin in der spanischen Exklave auf.

Die Regierung von Ministerpräsident Pedro Sánchez gab rund 40 Dokumente aus der Zeit zwischen dem 1. Juli und dem 1. August frei. Sánchez will damit nach eigenen Angaben belegen, dass die Regierung in Madrid vor der Massenankunft nicht vor einer solchen Dimension gewarnt worden sei. Eine Stellungnahme zu den neuen Veröffentlichungen gab es zunächst weder von der Regierung noch von der Opposition.

A large group of migrants crowd outside the entrance of the Loma del Colmenar reception center, waiting for admission, in Ceuta on September 1, 2026. Spanish Prime Minister Pedro Sanchez yesterday ruled out Moroccan responsibility in last month's migrant rush to Ceuta, accusing Israel, Russia and the far right of spreading disinformation about the crisis. More than 70,000 migrants entered the small Spanish territory in north Africa on July 30-31, swimming or crossing on foot from neighbouring Morocco in an unprecedented rush that left scores dead. (Photo by Antonio Sempere / AFP)

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
IAEA bringt Iran im Atomstreit vor UNO-Sicherheitsrat
Politik
IAEA bringt Iran im Atomstreit vor UNO-Sicherheitsrat
Zwölf europäische Länder kritisieren Siedlungsbau und Gewalt
Politik
Streit um Importverbot von Waren aus dem Westjordanland
++ ARCHIVBILD ++ Schwierige Regierungsbildung für Ulrich Siegmund
Politik
Vier Parteien lehnen Gespräche mit AfD Sachsen-Anhalt ab
Der Trauerzug endete in der Domkirche
Politik
Trauerfeier für norwegischen König Harald V. in Oslo
Das US-Militär nahm erneut Öltanker ins Visier (Archiv)
Politik
US-Militär meldet Zerstörung von fünf iranischen Öl-Tankern
++ ARCHIVBILD ++ Gefahr, dass Menschheit durch KI getötet wird, bei über zehn Prozent
Politik
Forscher sehen in KI existenzielles Risiko für Menschen
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER