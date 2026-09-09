ABO

Ukraine attackiert russische Erdgasanlagen in Sibirien

Subressort
Politik
Aktualisiert
Lesezeit
2 min
Selenskyj würdigt Angriffe als Schlag gegen russische Wirtschaft
©Afp, APA, GENYA SAVILOV
  1. home
  2. Aktuell
  3. Politik
Ukrainische Spezialkräfte haben am Mittwoch nach eigenen Angaben zwei russische Erdgasanlagen in Westsibirien angegriffen, die rund 3.000 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt liegen. Ziele waren zwei große Anlagen der Gaskondensatindustrie in Nowy Urengoi und im Bezirk Purowski in der Jamal-Nenzen-Region, dem Zentrum der russischen Erdgasproduktion. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj würdigte die Angriffe als Schlag gegen die russische Wirtschaft.

von

News auf Google bevorzugen

Zuvor hatte der Gouverneur der Region, Dmitri Artjuchow, auf Telegram mitgeteilt, dass nach einem ukrainischen Drohnenangriff eine Industrieanlage in Nowy Urengoi brennt. Es handle sich um den ersten derartigen Angriff auf diese Erdgasregion, schrieb Artjuchow weiter.

Tote und Verletzte gebe es aber keine. Das Ausmaß der Schäden werde noch ermittelt. Der Energiekonzern Gazprom äußerte sich zunächst nicht zu dem Vorfall.

Ukraine's President Volodymyr Zelensky (L) and Head of Ukraine's Foreign Intelligence Service Rustem Umerov (R) attend a meeting with US special envoys and representatives of Britain, France and Germany in Kyiv on September 6, 2026, amid the Russian invasion of Ukraine. US envoys Jared Kushner and Steve Witkoff arrived in Kyiv on September 6, 2026 for their first visit to the Ukrainian capital, a day after holding talks with Russia's Vladimir Putin in the Kremlin on ending more than four years of war between the neighbours. (Photo by Genya SAVILOV / AFP)

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Notrutsche an neuer Air Force One muss überprüft werden
Politik
Für Trump endet Iran-Krieg unmittelbar nach Kongresswahlen
Noch immer Tausende Migranten in der spanischen Exklave in Nordafrika
Politik
Spaniens Geheimdienst warnte vor Massenankunft in Ceuta
Das oberste Gremium der Vereinten Nationen wird eingeschaltet
Politik
IAEA bringt Iran im Atomstreit vor UNO-Sicherheitsrat
Zwölf europäische Länder kritisieren Siedlungsbau und Gewalt
Politik
Streit um Importverbot von Waren aus dem Westjordanland
++ ARCHIVBILD ++ Schwierige Regierungsbildung für Ulrich Siegmund
Politik
Vier Parteien lehnen Gespräche mit AfD Sachsen-Anhalt ab
Der Trauerzug endete in der Domkirche
Politik
Trauerfeier für norwegischen König Harald V. in Oslo
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER