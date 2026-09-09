Ukraine attackiert russische Erdgasanlagen in Sibirien

von
Zuvor hatte der Gouverneur der Region, Dmitri Artjuchow, auf Telegram mitgeteilt, dass nach einem ukrainischen Drohnenangriff eine Industrieanlage in Nowy Urengoi brennt. Es handle sich um den ersten derartigen Angriff auf diese Erdgasregion, schrieb Artjuchow weiter.
Tote und Verletzte gebe es aber keine. Das Ausmaß der Schäden werde noch ermittelt. Der Energiekonzern Gazprom äußerte sich zunächst nicht zu dem Vorfall.
Ukraine's President Volodymyr Zelensky (L) and Head of Ukraine's Foreign Intelligence Service Rustem Umerov (R) attend a meeting with US special envoys and representatives of Britain, France and Germany in Kyiv on September 6, 2026, amid the Russian invasion of Ukraine. US envoys Jared Kushner and Steve Witkoff arrived in Kyiv on September 6, 2026 for their first visit to the Ukrainian capital, a day after holding talks with Russia's Vladimir Putin in the Kremlin on ending more than four years of war between the neighbours. (Photo by Genya SAVILOV / AFP)